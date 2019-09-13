مباشر الراجحي خطوات التسجيل للأفراد والشركات

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في مباشر الراجحي، وهي هدمة مصرفية في المملكة العربية السعودية هدفها هو تسهيل خدمة الإجراءات البنكية، حيث يمكن للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، دون الذهاب إلي مقر مصرف الراجحي، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، خطوات التسجيل إلكترونيا في مباشر الراجحي، من خلال الموقع الخاص بالمصرف والفئات التي يمكنا التسجيل هي الأفراد، والمنشآت والشركات، والمستثمرين، ويقدم المصرف العديد من الخدمات الإلكترونية مثل أيبان الراجحي، وتحديث بيانات الراجحي وغيرها من الخدمات العديدة.







مباشر الراجحى

يمكنكم التسجيل في مباشر الراجحي من خلال إدخال رقم الهاتف في الصراف الآلي، ويتم إرسال رسالة علي الجوال بها رمز التفعيل، وما عليك سوي إتباع هذه الخطوات :







الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم التسجيل.

يتطلب منك إدخال بيانات مثل رقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي، وإدخال رقم الحساب.

ثم النقر علي التسجيل في خدمه أما الأفراد أو الشركات أو المستثمرين، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم القيام بإدخال رمز التفعيل الذي تم إرساله لك علي الجوال.

وبهذه الخطوات السابقة قد تكون تمت عملية التسجيل في مباشر الراجحي بنجاح، ويمكنكم إجراء جميع المعاملات المصرفية.







الراجحي مباشر للأفراد

يمكن التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد وإجراء جميع العمليات المصرفية بكل سهولة ويسر، وتوجد العديد من الصرافات الآلية، التي يصل عددها إلي أكثر من 4900 صراف آلي متواجده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يوجد اكثر من 80 ألف صراف آلي فرعي في المحلات التجارية، وقد تم إطلاق تطبيق خاص بمصرف الراجحي، حيث يمكن تنزيله علي الجوالات لمستخدمي هواتف أبل فقط، فبعد إجراء عملية التحميل للتطبيق يتطلب منك إدخال اسم المستخدم والرقم السري، ويمكن أستخدام بصمة الأصبع لفتح الحساب.







مصرف الراجحي المباشر للأفراد

ويمكنكم إجراء الاتصال من خلال التطبيق، للحصول علي المساعدة المطلوبة في آي وقت ويتم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بكم من خلال خدمة العملاء، ويمكنكم من خلال التطبيق دفع الفواتير من خلال الضغط علي خدمة دفع الفواتير لمرة واحدة، ويمكن الحصول علي بطاقة أئتمان من خلال تقديم طلب من خلال التطبيق دون الذهاب للفرع.

مصرف الراجحي المباشر للشركات

يمكن التسجيل في مباشر الراجحي للشركات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف مثل :

الحصول علي كشف حساب جاري.

إمكانية طلب أو إيقاف الشيكات.

الحصول علي كشف حساب في بطاقات الائتمان.

تفعيل أو إيقاف بطاقه الائتمان.

الاستفادة من خدمة التحويل من بنك إلي بنك آخر داخل أو خارج المملكة.

معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية.

سداد الفواتير مثل: ( المياه، الكهرباء، المرافق، موبايلي)

خدمة إيداع والسحب بين الحسابات المحددة.

دفع رواتب الموظفين بسهولة، من خلال حساباتهم المباشرة أو من أي مصرف تابع للراجحي.

الحصول علي بطاقات خاصة برواتب الموظفين، وسحب الراتب من أي صراف آلي دون الحاجة لفتح حسابات جارية لهم.

إصدار الشيكات المُعرفّة، حيث يمكن لأي شخص صرف أي شيك غير معرف.

إرسال رسائل التنبيه، وهي عبارة عن رسائل نصية يتم إرسالها عبر الجوال.

يتم استخدام أجهزة تشفير لضمان إتمام جميع المعاملات في أمان.

يمكنكم التسجيل والاستفادة من جميع خدمات المصرف من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لـ مصرف الراجحي.