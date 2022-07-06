مباردة أجهزة التكييف حساب المواطن ” شروط ورابط التقديم والأسعار “

انطلقت مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية منذ 3 سنوات بهدف توفير أجهزة التكييف المدعومة بخدمة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي تمنح المستخدمين فرصة كبيرة في عدم دفع الكثير من استهلاك الكهرباء وذلك للأسر ذات الدخل الاقتصادي المحدود والغير قادرين على شراء أجهزة تكييف غالية الثمن وجاءت هذه المبادرة ضمن اهتمام الحكومة في المملكة بتوفير عدد من برامج الدعم إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا حيث إنه من خلال مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة يصل الدعم إلى 900 ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن والأسعار والشروط المطلوبة.

كيف أسجل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن ؟

يمكن التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة من خلال الرابط التالي: https://heac.gov.sa/#/index

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وإدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل البيانات من تاريخ الميلاد اليوم، الشهر، السنة بالهجري.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لها.

الضغط على التحقق من الأهلية.

الشروط المطلوبة للتسجيل في مبادرة دعم أجهزة التكييف

حدد حساب المواطن عدد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حساب المواطن وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حامل هوية شخصية سارية المفعول.

يشترط أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

أسعار مكيفات حساب المواطن

يمكن التعرف على أسعار مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن كالتالي: