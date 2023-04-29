«مواجهة نارية أخرى للبقاء!».. موعد مباراة نجران والقيصومة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

في إطار مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، وفي يومها الثاني عن مرحلة الإياب أو الدور الثاني، تلعب مباراة نجران والقيصومة القوية والشرسة، التي يحتضنها مساء بعد غدٍ الاثنين الأول من مايو المقبل، ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City في مدينة نجران السعودية، يسعى من خلالها “أصحاب الأرض” إلى الثأر من خسارة لقاء الدور الأول، إضافة إلى البحث عن أمل جديد في البقاء ضمن دوري يلو في الموسم القادم، بينما يطمح فريق “الكتيبة الحمراء” إلى تعزيز تواجده في البطولة والتقدم بثلاث نقاط جديدة نحو المنطقة الدافئة.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية، على موعد مباراة نجران والقيصومة والقنوات الناقلة، بجانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، إضافة إلى وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري يلو قبل انطلاقة الجولة 30.

مباراة نجران والقيصومة

إلى المباراة الثانية في الأسبوع الثلاثين الجديد من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، حيث مواجهة القيصومة ضد نجران.

نادي نجران

حيثما يخوض مارد الجنوب مواجهة الإثنين، وهو في المرتبة الـ16 في الترتيب العام للمسابقة وأول ثلاثي قاع الجدول، بعدما حصد 28 نقطة وفارق (-17) هدفًا، يفصله نقطتين عن جدة صاحب المركز الـ15.

فقد حقق Najran سبع انتصارات، و7 تعادلات، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 14 مرة هذا الموسم (آخرها الخسارة من العروبة في الجولة 29 الماضية بهدف).

هذا، وتتبقى لـ نجران مباراة مؤجلة مع الفيصلي من الأسبوع الـ27، من المقرر خوضها يوم الجمعة القادمة 5 مايو المقبل.

📆 مباريات الفريق الأول لشهر مايو . pic.twitter.com/sxPEmNh72d — نادي نجران السعودي (@MC_NajranFC) April 28, 2023

نادي القيصومة

من جهة أخرى، يأتي الضيوف في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، برصيد 32 نقطة وصافي (-9) أهداف.

إذ فاز Al Qaisumah FC في 6 مباريات، وتعادل في 14 أخرى، ولكن خسر في 9 مواجهات بالموسم الجاري (آخرها الهزيمة على ملعبه من أمام القادسية بهدف في الأسبوع التاسع والعشرون الماضي).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاقة الجولة 30:

هذا، وينطلق الأسبوع الجديد من دوري يلو، بلقاء يجمع الأخدود ضد أحد، مساء غدٍ الأحد.

فيما تقام لحساب اليوم الثاني أيضًا ، مواجهتان قويتان، تجمع الأولى الحزم ضد الفيصلي في قمة الجولة، وجدة أمام العروبة.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة القيصومة أمام نجران في الدور الأول، عن فوز الكتيبة الحمراء (2-1)، سجل ثنائية القيصومة محمد محسن الظفيري، فيما سجل قصي الخيبري هدف مارد الجنوب الوحيد، إضافة إلى هدف ملغي للاعب كاروليس اندريا ماستينور Charles Carolus Andriamahitsinoro من مدغشقر.

موعد مباراة نجران والقيصومة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 2 في الجولة الثلاثون من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء بعد غدٍ الاثنين، في تمام السابعة وخمس دقائق (7:05 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر ومصر، الخامسة وخمس دقائق (5:05 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة نجران والقيصومة، فسيفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن طاقم تحكيم لقاءات الجولة كاملة خلال الساعات القادمة إن شاء الله.

سوف تقوم القنوات الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة نجران والقيصومة، فسيعلن عن هويته لاحقًا.