«محاولة جديدة للهروب!».. موعد مباراة جدة والعروبة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمن لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، تلعب مباراة جدة والعروبة القوية والمرتقبة، وذلك لحساب اليوم الثاني من الأسبوع الجديد، في إطار مواجهات مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيفها مساء بعد غدٍ الاثنين الأول من مايو، ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل Prince Abdullah Al-Faisal Stadium في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، يسعى من خلالها “أصحاب الديار” إلى الظفر بـ3 نقاط هامة، قد تمنح الفريق فرصة كبيرة للبقاء في دوري يلو للموسم القادم، بينما يأمل “فخر الجوف” في الابتعاد بانتصار يؤمن النادي في وسط الجدول.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية، على كافة التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة جدة والعروبة والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار الفريقين ونتائجهما بالموسم السادس والأربعين من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، علاوة على وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري يلو قبل انطلاقة الجولة 30.

مباراة جدة والعروبة

مع المباراة الرابعة في الأسبوع الثلاثين الجديد من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، حيث مواجهة العروبة ضد جدة.

نادي جدة

حيثما يخوض البحارة مواجهة بعد غدٍ الاثنين، وهو في المرتبة الـ15 في الترتيب العام للمنافسة، بعدما جمع 30 نقطة وفارق (-8) أهداف، مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن نجران أول ثلاثي قاع الجدول.

فقد نجح Jeddah هذا الموسم في تحقيق 8 انتصارات، و6 تعادلات، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 15 مرة (آخرها الخسارة القاسية على ملعبه من أمام الأخدود بنتيجة (2-4) في الجولة 29 الماضية).

نادي العروبة

من جهة أخرى، يأتي الضيوف في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، برصيد 37 نقطة وصافي (-2) هدف.

إذ تمكن Al Orobah من الفوز في 10 مباريات (آخرها الفوز الصعب بهدف على نجران في الأسبوع التاسع والعشرين المنصرم)، والتعادل في 7 أخرى، ولكن خسر في 12 مواجهة بالموسم الحالي.

#العروبة |

عبر IG العروبة : في لفتة رائعة تعكس الأجواء الرائعة للفريق الأول قام نجوم العروبة بإهداء الفوز إلى زميلهم الغائب الحاضر ماهر مختار بعد غيابه عن لقاء الأمس بسبب وفاة جدته رحمها الله و أسكنها فسيح جناته . pic.twitter.com/hPA1Q350OP — نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) April 26, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاق لقاءات الجولة 30:

جدير بالذكر، أنه ستقام مواجهتان أخريان، ضمن لقاءات اليوم الثاني في الجولة الجديدة من دوري يلو، تجمع الأولى نجران ضد القيصومة، فيما سيحل الفيصلي ضيفًا على الحزم في قمة مواجهات الأسبوع.

بينما تنطلق الجولة مساء غدٍ الأحد، بلقاء يجمع الأخدود أمام أحد.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة العروبة مع جدة في الدور الأول، عن فوز فخر الجوف بصعوبة بهدف من لاعب الوسط البرازيلي رايلان برونو سيلفا Rayllan Bruno من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من ضائع للمواجهة (الدقيقة 98).

موعد مباراة جدة والعروبة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 4 في الجولة الثلاثون من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء بعد غدٍ الاثنين، في تمام التاسعة إلا خمس دقائق (8:55 م) بتوقيت السعودية ومصر وقطر والبحرين، السادسة إلا خمس دقائق (5:55 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة جدة والعروبة، فخلال ساعات سيعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن طاقم حكام مباريات الجولة كاملة.

ستقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية الحدث.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة جدة والعروبة، فسيعلن عن تسميته في وقت لاحق.