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ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفيحاء والخليج الدوري السعودي (انتصار عريض وأمل جديد لـ”الدانة”)

سيف المصري

ضمن لقاءات اليوم الأخير عن الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، تقام مباراة الفيحاء والخليج القوية والثأرية، يستضيفها مساء اليوم الجمعة 2023/4/28 ملعب مدينة المجمعة الرياضية ALMajma`a City Stadium في مدينة المجمعة السعودية، لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يسعى من خلالها “الفهود” إلى تحقيق انتصار جديد هو الأول منذ الجولة 19 بعد الفوز الأخير على أبها، سيؤمن بقاء الفريق بلا شك في دوري روشن، بينما يطمح “الدانة” إلى بارقة أمل جديدة تبعده عن فخ الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” في الموسم المقبل.

مباراة الفيحاء والخليج في الدوري السعودي للمحترفين

على كل الأحوال، سنتعرف بالتفاصيل في التغطية التالية، على موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم السابع والأربعين من دوري المحترفين السعودي 2023، علاوة على وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري روشن أثناء الجولة 24.

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مباراة الفيحاء والخليج

من مواجهة الدور الأول بين الفيحاء والخليج في دوري روشن
من مواجهة الدور الأول بين الفيحاء والخليج في دوري روشن

إلى المباراة السابعة في اليوم الختامي عن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة Saudi Professional League 2023/2022، حيث لقاء الخليج ضد الفيحاء.

نادي الفيحاء

حيثما يخوض البرتقالي مواجهة اليوم الجمعة، وهو في المركز الـ12 في الترتيب العام للمنافسة، برصيد 25 نقطة وصافي (-9) أهداف، مبتعدًا بـ8 نقاط عن الخليج أول ثنائي قاع الجدول.

إذ تمكن Al Fayha من تحقيق 6 انتصارات، و7 تعادلات، ولكن تلقى 10 هزائم في الموسم الحالي (من بينها الخسارة من وصيف كأس العالم للأندية “الهلال” بثنائية إيغالو في الجولة 17).

نادي الخليج

من جهة أخرى، يأتي البحارة في المرتبة الـ15 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حصد 17 نقطة وفارق (-21) هدفًا، يفصله 4 نقاط عن العدالة صاحب المركز الرابع عشر وقبل ثنائي القاع.

فقد نجح Al-Khaleej في الفوز بـ5 مباريات، والتعادل في اثنتين، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 16 مرة هذا الموسم (من بينها الخسارة من حامل اللقب وللمفارقة أنها أتت بنفس نتيجة لقاء الهلال والفيحاء وبتوقيع النسر النيجيري أيضًا ضمن الجولة 16 المؤجلة).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 خلال الجولة 24 قبل انطلاق لقاءات اليوم الختامي:

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 (دوري روشن) أثناء الجولة 24 بعد انتهاء مباريات اليوم الأول
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 (دوري روشن) أثناء الجولة 24 بعد انتهاء مباريات اليوم الأول

وأقيمت مساء أمس الخميس، أولى مباريات الجولة 24 من دوري روشن، حيث نجح الطائي في خطف فوز صعب من أمام ضيفه أبها بهدف، كما تمكن العدالة من إسقاط التعاون بنتيجة (2-1)، قبل أن يحسم العميد الاتحاد مواجهة الكلاسيكو السعودي المثيرة من أمام ضيفه الشباب بنفس النتيجة السابقة.

هذا، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة 4 لقاءات، في اليوم الختامي للأسبوع، يلعب خلالها الاتفاق مع ضمك، وكذلك الفتح أمام الوحدة في التوقيت ذاته، ثم يحل الخليج ضيفًا على الفيحاء، ويصطدم النصر مع الرائد في نفس التوقيت أيضًا.

من ناحية أخرى، شهدت مواجهة الدور الأول التي جمعت الخليج أمام الفيحاء، فوز حامل لقب كأس الملك السعودي 2022 بنتيجة (2-1)، سجل لـ الفهود كلًا من المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي – Anthony Nwakaeme من ركلة جزاء والمدافع أسامة يوسف الخلف، بينما أتى هدف الدانة الوحيد بالنيران الصديقة بتوقيع القائد سامي محمد الخيبري.

تشكيل المواجهة

يخوض فريقا الخليج والفيحاء مواجهة الليلة بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

تشكيل الفيحاء في مواجهة الخليج في دوري المحترفين السعودي
تشكيل الفيحاء في مواجهة الخليج في دوري المحترفين السعودي
تشكيل الخليج ضد الفيحاء في دوري روشن
تشكيل الخليج ضد الفيحاء في دوري روشن

موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة

موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 7 في الجولة الرابعة والعشرون من دوري المحترفين السعودي 2023، مساء اليوم الجمعة، عند التاسعة والنصف (9:30 م) بالتوقيت السعودي والقطري والبحريني والمصري، السادسة والنصف (6:30 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة الفيحاء والخليج، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي شكري الحنفوش بإدارة اللقاء.

فيما يلي طاقم حكام مواجهات اليوم الأخير عن الأسبوع 24 في دوري روشن:

طاقم حكام مباريات اليوم الثاني والختامي عن الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين
طاقم حكام مباريات اليوم الثاني والختامي عن الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين

من جهة أخرى، ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية الحدث، من خلال شاشة SSC EXTRA 1.

أما عن معلق مباراة الفيحاء والخليج، فسيكون المعلق الرياضي السعودي محمد الخامسي بحسب ما أفادت به شركة الرياضة السعودية.

ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفيحاء والخليج

فرحة خليجية بفوز غالٍ في المجمعة يعزز حظوظ الفريق في البقاء في الدوري السعودي للموسم القادم
فرحة خليجية بفوز غالٍ في المجمعة يعزز حظوظ الفريق في البقاء في الدوري السعودي للموسم القادم

انتهت مساء أمس الجمعة، مباراة الخليج ضد الفيحاء ضمن لقاءات اليوم الختامي عن الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن فوز الدانة بثلاثية نظيفة.

سنتعرف فيما يلي على أهداف المباراة، وإحصائيات المواجهة كاملة، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين ونتائج الجولة كاملة.

وعن أهداف اللقاء، فقد افتتحها المهاجم الألباني سوكول سيكاليشي Sokol Cikalleshi من ركلة الجزاء في الدقيقة 23، عبر كرة سكنت الزاوية اليمنى الأرضية للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش Vladimir Stojkovic.

أهداف مباراة الفيحاء والخليج
الهدف الأول للخليج في مرمى الفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، تمكن المهاجم البرتغالي فابيو مارتينز Fabio Martins من تسجيل الهدف الثاني للبحارة.

جاء الهدف الثاني للخليج من تسديدة قوية من بعد منتصف الملعب، غالطت الحارس الصربي وسكنت الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى الفهود.

أهداف مباراة الفيحاء ضد الخليج
تسديدة قوية والهدف الثاني للخليج في مرمى الفيحاء

قبل أن ينجح لاعب الوسط الجابوني أندريه بوكو Andre Poko في إدراك الهدف الثالث ورصاصة الرحمة الخليجية في الدقيقة 67.

الهدف الثالث لـ”البحارة”، جاء من عرضية بعد هجمة منظمة ضربت دفاعات البرتقالي من الجانب الأيسر، استقبلها بوكو برأسية عجز فلاديمير ستويكوفيتش في التعامل معها، لتجد طريقها نحو الشباك.

أهداف مباراة الخليج أمام الفيحاء
رأسية الهدف الثالث للخليج في مرمى الفيحاء عن طريق أندريه بوكو

لتنتهي بعد ذلك مباراة الفيحاء ضد الخليج، والنتيجة النهائية هي خسارة وصيف كأس السوبر السعودي بثلاثية بيضاء (0-3).

إليكم إحصائيات المباراة كاملة:

إحصائيات مباراة الفيحاء والخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين
إحصائيات مباراة الفيحاء والخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين

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وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الفيحاء والخليج، يرتفع رصيد الدانة إلى النقطة 25 وصافي (-18) هدفًا.

ليقلص البحارة الفارق مع العدالة صاحب المركز الرابع عشر إلى نقطة واحدة، ويبقى الخليج في المرتبة الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

بينما توقف رصيد الفهود عند 25 نقطة وفارق (-12) هدفًا.

ويبقى البرتقالي كما هو في المركز الثاني عشر بالترتيب العام للمسابقة.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 بعد انتهاء لقاءات الجولة 24:

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 (دوري روشن) بعد انتهاء مباريات الجولة 24
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 (دوري روشن) بعد انتهاء مباريات الجولة 24

وهذا ترتيب الهدافين في دوري روشن حاليًا:

ترتيب الهدافين في الدوري السعودي 2023 حتى الجولة 24
ترتيب الهدافين في الدوري السعودي 2023 حتى الجولة 24

وإليكم إجمالي نتائج مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري المحترفين السعودي:

نتائج مباريات الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023
نتائج مباريات الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023
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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

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