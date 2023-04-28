ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفيحاء والخليج الدوري السعودي (انتصار عريض وأمل جديد لـ”الدانة”)

ضمن لقاءات اليوم الأخير عن الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، تقام مباراة الفيحاء والخليج القوية والثأرية، يستضيفها مساء اليوم الجمعة 2023/4/28 ملعب مدينة المجمعة الرياضية ALMajma`a City Stadium في مدينة المجمعة السعودية، لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يسعى من خلالها “الفهود” إلى تحقيق انتصار جديد هو الأول منذ الجولة 19 بعد الفوز الأخير على أبها، سيؤمن بقاء الفريق بلا شك في دوري روشن، بينما يطمح “الدانة” إلى بارقة أمل جديدة تبعده عن فخ الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” في الموسم المقبل.

على كل الأحوال، سنتعرف بالتفاصيل في التغطية التالية، على موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم السابع والأربعين من دوري المحترفين السعودي 2023، علاوة على وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري روشن أثناء الجولة 24.

مباراة الفيحاء والخليج

إلى المباراة السابعة في اليوم الختامي عن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة Saudi Professional League 2023/2022، حيث لقاء الخليج ضد الفيحاء.

نادي الفيحاء

حيثما يخوض البرتقالي مواجهة اليوم الجمعة، وهو في المركز الـ12 في الترتيب العام للمنافسة، برصيد 25 نقطة وصافي (-9) أهداف، مبتعدًا بـ8 نقاط عن الخليج أول ثنائي قاع الجدول.

إذ تمكن Al Fayha من تحقيق 6 انتصارات، و7 تعادلات، ولكن تلقى 10 هزائم في الموسم الحالي (من بينها الخسارة من وصيف كأس العالم للأندية “الهلال” بثنائية إيغالو في الجولة 17).

نادي الخليج

من جهة أخرى، يأتي البحارة في المرتبة الـ15 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حصد 17 نقطة وفارق (-21) هدفًا، يفصله 4 نقاط عن العدالة صاحب المركز الرابع عشر وقبل ثنائي القاع.

فقد نجح Al-Khaleej في الفوز بـ5 مباريات، والتعادل في اثنتين، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 16 مرة هذا الموسم (من بينها الخسارة من حامل اللقب وللمفارقة أنها أتت بنفس نتيجة لقاء الهلال والفيحاء وبتوقيع النسر النيجيري أيضًا ضمن الجولة 16 المؤجلة).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 خلال الجولة 24 قبل انطلاق لقاءات اليوم الختامي:

وأقيمت مساء أمس الخميس، أولى مباريات الجولة 24 من دوري روشن، حيث نجح الطائي في خطف فوز صعب من أمام ضيفه أبها بهدف، كما تمكن العدالة من إسقاط التعاون بنتيجة (2-1)، قبل أن يحسم العميد الاتحاد مواجهة الكلاسيكو السعودي المثيرة من أمام ضيفه الشباب بنفس النتيجة السابقة.

هذا، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة 4 لقاءات، في اليوم الختامي للأسبوع، يلعب خلالها الاتفاق مع ضمك، وكذلك الفتح أمام الوحدة في التوقيت ذاته، ثم يحل الخليج ضيفًا على الفيحاء، ويصطدم النصر مع الرائد في نفس التوقيت أيضًا.

من ناحية أخرى، شهدت مواجهة الدور الأول التي جمعت الخليج أمام الفيحاء، فوز حامل لقب كأس الملك السعودي 2022 بنتيجة (2-1)، سجل لـ الفهود كلًا من المهاجم النيجيري أنطوني نواكايمي – Anthony Nwakaeme من ركلة جزاء والمدافع أسامة يوسف الخلف، بينما أتى هدف الدانة الوحيد بالنيران الصديقة بتوقيع القائد سامي محمد الخيبري.

تشكيل المواجهة

يخوض فريقا الخليج والفيحاء مواجهة الليلة بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 7 في الجولة الرابعة والعشرون من دوري المحترفين السعودي 2023، مساء اليوم الجمعة، عند التاسعة والنصف (9:30 م) بالتوقيت السعودي والقطري والبحريني والمصري، السادسة والنصف (6:30 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة الفيحاء والخليج، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي شكري الحنفوش بإدارة اللقاء.

فيما يلي طاقم حكام مواجهات اليوم الأخير عن الأسبوع 24 في دوري روشن:

من جهة أخرى، ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية الحدث، من خلال شاشة SSC EXTRA 1.

أما عن معلق مباراة الفيحاء والخليج، فسيكون المعلق الرياضي السعودي محمد الخامسي بحسب ما أفادت به شركة الرياضة السعودية.

ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفيحاء والخليج

انتهت مساء أمس الجمعة، مباراة الخليج ضد الفيحاء ضمن لقاءات اليوم الختامي عن الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن فوز الدانة بثلاثية نظيفة.

سنتعرف فيما يلي على أهداف المباراة، وإحصائيات المواجهة كاملة، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين ونتائج الجولة كاملة.

وعن أهداف اللقاء، فقد افتتحها المهاجم الألباني سوكول سيكاليشي Sokol Cikalleshi من ركلة الجزاء في الدقيقة 23، عبر كرة سكنت الزاوية اليمنى الأرضية للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش Vladimir Stojkovic.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، تمكن المهاجم البرتغالي فابيو مارتينز Fabio Martins من تسجيل الهدف الثاني للبحارة.

جاء الهدف الثاني للخليج من تسديدة قوية من بعد منتصف الملعب، غالطت الحارس الصربي وسكنت الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى الفهود.

قبل أن ينجح لاعب الوسط الجابوني أندريه بوكو Andre Poko في إدراك الهدف الثالث ورصاصة الرحمة الخليجية في الدقيقة 67.

الهدف الثالث لـ”البحارة”، جاء من عرضية بعد هجمة منظمة ضربت دفاعات البرتقالي من الجانب الأيسر، استقبلها بوكو برأسية عجز فلاديمير ستويكوفيتش في التعامل معها، لتجد طريقها نحو الشباك.

لتنتهي بعد ذلك مباراة الفيحاء ضد الخليج، والنتيجة النهائية هي خسارة وصيف كأس السوبر السعودي بثلاثية بيضاء (0-3).

إليكم إحصائيات المباراة كاملة:

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وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الفيحاء والخليج، يرتفع رصيد الدانة إلى النقطة 25 وصافي (-18) هدفًا.

ليقلص البحارة الفارق مع العدالة صاحب المركز الرابع عشر إلى نقطة واحدة، ويبقى الخليج في المرتبة الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

بينما توقف رصيد الفهود عند 25 نقطة وفارق (-12) هدفًا.

ويبقى البرتقالي كما هو في المركز الثاني عشر بالترتيب العام للمسابقة.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 بعد انتهاء لقاءات الجولة 24:

وهذا ترتيب الهدافين في دوري روشن حاليًا:

وإليكم إجمالي نتائج مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري المحترفين السعودي: