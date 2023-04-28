ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفتح والوحدة الدوري السعودي (التعادل يحسم اللقاء)

تنطلق مساء اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، منافسات اليوم الثاني والأخير من الجولة 24 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، ومع مباراة الفتح والوحدة المصنفة كونها واحدة من أقوى مواجهات اليوم الختامي للأسبوع الجديد من دوري روشن، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، يأمل من خلال “المارد الأحمر” في نيل 3 نقاط جديدة، ستفيد الفريق بلاشك في صراع البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، بينما يسعى “أبناء النخيل” إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل تأكيد تفوقهم في لقاء الدور الأول، والمضي قدمًا نحو الانتصار الثالث على التوالي والـ13 في المسابقة.

على كل الأحوال، سنتعرف تفصيلًا في التغطية التالية على موعد مباراة الوحدة والفتح والقنوات الناقلة، إلى جانب مشوار ونتائج الفريقين في الموسم 47 من دوري المحترفين السعودي 2023، علاوة على وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري روشن أثناء الجولة 24.

مباراة الفتح والوحدة

مع المباراة السادسة في اليوم الثاني والختامي من الأسبوع الرابع والعشرين ضمن منافسات Saudi Professional League 2023/2022، حيث مواجهة الوحدة ضد الفتح.

نادي الفتح

حيثما يخوض النموذجي غمار لقاء الجمعة، وهو في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة، برصيد 38 نقطة وصافي (10) أهداف، يفصله 21 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

فقد تمكن Al Fateh من تحقيق 12 انتصارًا، وتعادلين (آخرهما كان التعادل الإيجابي بنتيجة “2-2” مع أبها في الجولة 20″، بينما تلقى 9 هزائم خلال الموسم الماضي.

📄| #الفتح يختتم الاعداد للوحدة وجمهور الفتح ينهي التحضيرات للأنترو والدخان البارد. — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) April 27, 2023

نادي الوحدة

من جهة أخرى، يأتي فرسان مكة في المرتبة الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما جمع 22 نقطة وفارق (-14) هدفًا، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن الخليج صاحب المركز الخامس عشر وأول ثنائي قاع الجدول.

إذ نجح Al Wehda في الفوز بـ5 مباريات، والتعادل في 7 أخرى (آخرها كان التعادل الإيجابي مع التعاون في الأسبوع الحادي والعشرين)، غير أنه تجرع مرارة الخسارة 11 مرة هذا الموسم.

ويلعب كبير مكة مواجهة الليلة، منتشيًا بالفوز التاريخي المثير والصعب والمفاجئ أيضًا على النصر في نصف نهائي كأس الملك السعودي، والتأهل لملاقاة الزعيم الهلالي في نهائي أغلى الكؤوس في 12 مايو المقبل الموافق لـ22 شوال الجاري.

✍️| الفرسان يختتمون استعدادهم لمباراة الفتح مساء غد الجمعة بمران في ملعب نادي العدالة ⚽️❤️#الفتح_الوحدة pic.twitter.com/N8Tic8R8OS — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) April 27, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 أثناء الجولة 24 قبل انطلاق لقاءات اليوم الأخير:

وانطلقت مساء أمس الخميس، مواجهات الجولة 24 من دوري روشن، حيث أسفرت النتائج عن فوز الطائي على أبها بهدف، ونجح العدالة في خطف فوز مثير ومفاجئ من أمام ضيفه التعاون (2-1)، قبل أن يحسم الاتحاد مواجهة الكلاسيكو السعودي من أمام ضيفه الشباب (2-1).

واليوم الجمعة، تلعب 4 مباريات، حيث يستضيف الاتفاق نادي ضمك، ويلتقي الفتح مع الوحدة في نفس التوقيت، قبل أن يحل الرائد ضيفًا على النصر، ويواجه الفيحاء منافسه الخليج في التوقيت ذاته أيضًا.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة الدور الأول التي جمعت الوحدة أمام الفتح، عن فوز فارس الإحساء بثنائية نظيفة، سجلها كلًا من “الموسيقار” فراس البريكان، والنجم المغربي مراد باتنا.

تشكيل المواجهة

يخوض فريقا الوحدة والفتح لقاء الليلة بتشكيل مكون من الأسماء والعناصر الآتية:

موعد مباراة الفتح والوحدة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 6 في الجولة الرابعة والعشرون من دوري المحترفين السعودي 2023، مساء اليوم الجمعة، عند السابعة (7:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر ومصر، الرابعة (4:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الفتح والوحدة، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم خالد الطريس.

الآن مع طاقم حكام مباريات اليوم الختامي في الجولة 24 من دوري روشن:

سوف تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل وبث مباشر لأحداث المواجهة، عبر فضائية SSC EXTRA 1.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة الفتح والوحدة، فسيكون المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفتح والوحدة

انطلقت منذ قليل، أحداث مباراة الوحدة ضد الفتح، في مستهل مواجهات اليوم الختامي عن الجولة 24 في دوري روشن السعودي للمحترفين.

حاليًا النموذجي متقدم بعد مضي 41 دقيقة، وذلك بهدف سجله المهاجم الإسباني كريستيان تيلو Cristian Tello في الدقيقة 13.

الهدف الفتحاوي الأول، أتى من سلسلة تمريرات على حدود منطقة جزاء فرسان مكة، انتهت بعرضية من الجانب الأيسر لدفاع الضيوف عن طريق المغربي مراد باتنا، فشل فراس البريكان في التعامل معها أمام المرمى، لتتهادى أمام القادم من الخلف “تيو” الذي يسددها قوية مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الدولي المغربي منير محمدي.

عقب احتساب 3 دقائق وقت بدل من ضائع، أطلق خالد الطريس صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الوحدة، والنتيجة الحالية هي تفوق أبناء النخيل (1-0).

فيما يلي إحصائيات شوط المباراة الأول:

أيضًا انتهى الشوط الأول من مباراة الاتفاق وضمك الأخرى المقامة في نفس التوقيت، بالتعادل السلبي (0-0).

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مضت حتى الآن نحو 70 دقيقة من مباراة الوحدة ضد الفتح، في الشوط الثاني، وقد نجح فرسان مكة في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي فيصل فجر في الدقيقة 63.

مازالت نتيجة مباراة الاتفاق وضمك الأخرى هي التعادل السلبي (0-0)، وحالة طرد في صفوف فارس الجنوب بداعي لمسة يد على الجزائري عبدالقادر بدران.

86 دقيقة: استحواذ ونجاعة هجومية من جانب فرسان مكة بنسبة 55%، مقابل 45% لأصحاب الديار، ولا تزال نتيجة مباراة الفتح ضد الوحدة هي التعادل الإيجابي (1-1).

وشهدت الدقيقة 89 حصول اللاعب سلطان سامي العجوز لاعب الوحدة على بطاقة حمراء، ليضطر الضيوف للعب الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين.

وبعد احتساب 8 دقائق وقت بدل من ضائع، أطلق الحكم خالد الطريس صافرة نهاية مباراة الفتح والوحدة، والنتيجة النهائية هي تعادل الفريقين إيجابيًا (1-1).

إليكم إحصائيات المواجهة كاملة:

بينما أسفرت نتيجة مباراة الاتفاق وضمك الأخرى عن فوز النواخذة بثنائية نظيفة سجلها المالي يوسف نيكاتي في الدقيقتين 89 والسادسة من الوقت بدل من ضائع للمباراة.

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وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الفتح والوحدة، يرتفع رصيد النموذجي إلى النقطة 39 وصافي (10) أهداف.

ويبقى أبناء النخيل كما هم في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما ارتفع رصيد فرسان مكة إلى النقطة 23 وفارق (-14) هدفًا.

ويظل المارد الأحمر في المرتبة الـ13 بالترتيب العام للمنافسة.

عمومًا، نستعرض سويًا جدول ترتيب الدوري السعودي أثناء الجولة 24 في الوقت الحالي: