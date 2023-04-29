ملخص و نتيجة مباراة الفتح ضد الوحدة الدوري السعودي الرديف (التعادل يحسم اللقاء)

من جديد، تعود منافسات بطولة الدوري السعودي الرديف التنشيطي لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث تقام مباراة الفتح ضد الوحدة القوية والهامة، والتي يستضيفها مساء اليوم السبت 29 أبريل الحالي، ملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، وهي بالمناسبة المواجهة الثانية بين الناديين في أقل من 24 ساعة وعلى الملعب ذاته، ولكن على صعيد الفريق الأول في دوري روشن لحساب الجولة 24، ويرغب النموذجي في تأكيد تفوقه على ضيفه في لقاء الدور الأول، إضافة إلى مواصلة الدخول في أجواء المنافسة على اللقب الأول مع أبها متصدر الترتيب، بينما يسعى فرسان مكة إلى الثأر من هزيمة الذهاب، ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية، على كافة التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة الفتح ضد الوحدة والقنوات الناقلة، وكذلك مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم الأول من دوري الرديف السعودي التنشيطي 2023، إضافة إلى وضعية الناديين في جدول ترتيب المسابقة.

مباراة الفتح ضد الوحدة

إلى المباراة الحادية عشر في إطار مرحلة الإياب من بطولة Saudi Reserve League 2023/2022، حيث مواجهة الوحدة ضد الفتح.

وهي كما أسلفنا تأتي بعد مضي أقل من 24 ساعة، على مواجهة نارية أخرى جمعت الجانبين على مستوى الفريق الأول، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، يمكن التعرف على كل تفاصيلها من الملخص.

نادي الفتح

البداية مع فارس الإحساء والذي يخوض مواجهة السبت، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 16 نقطة وصافي (9) أهداف، يفصله 7 نقاط عن أبها متصدر الجدول.

إذ تمكن Al-Fateh خلال 8 جولات خاضها، من الفوز في 5 مباريات (الطائي ذهابًا وإيابًا “4-1” و”4-0″، الشباب ذهابًا “1-0″، الفيحاء والوحدة ذهابًا “3-1”)، والتعادل في واحدة (الاتفاق في الذهاب “1-1”)، بينما تلقى هزيمتين (أبها في الذهاب “0-1” والإياب “1-3”).

نادي الوحدة

من جهة أخرى، يأتي كبير مكة في المرتبة الخامسة في جدول ترتيب دوري الرديف التنشيطي السعودي، بعدما جمع 10 نقاط وفارق (0) هدف، مبتعدًا عن الطائي صاحب المركز السابع ومتذيل الترتيب بـ5 نقاط.

فقد نجح Al-Wehda في تحقيق 3 انتصارات (أبها “1-0″، والشباب “2-0″، والفيحاء “2-0” جميعهم في الدور الأول)، وتعادل وحيد مع الطائي ذهابًا (2-2)، غير أنه تجرع مرارة الخسارة 4 مرات (الاتفاق ذهابًا وإيابًا “1-0” و”1-2″، والفتح في الدور الأول “1-3″، وأبها في الدور الثاني “0-1”) في 8 جولات لعبها.

🗓 السبت 29 ابريل 2023 👕 الفتح ✖ الوحدة

🏆 الدوري السعودي الرديف ⏰ 4:00 مساءً

🔴 بالتوفيق لـ رديف الفرسان ⚽️💪 pic.twitter.com/z7WXP63fK7 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) April 28, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي الرديف التنشيطي 2023 قبل انطلاق المباراة الـ11 في مرحلة الإياب:

وتلك إحصائيات عامة حول المسابقة:

وهذا ترتيب الهدافين للبطولة حاليًا:

جدير بالذكر، أن مواجهة الدور الأول التي جمعت الوحدة أمام الفتح، قد أسفرت نتيجتها عن فوز أبناء النخيل (3-1)، سجل ثلاثية النموذجي علي حسن المسعود “هاتريك” آخرهم هدف من ركلة جزاء، أما هدف فرسان مكة الوحيد فأتى عن طريق عبدالكريم القحطاني.

تشكيل المواجهة

يخوض فريقا الوحدة والفتح مواجهة اليوم بتشكيل مكون من الأسماء والعناصر الآتية:

موعد مباراة الفتح ضد الوحدة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الحادية عشر في مرحلة الإياب من الدوري السعودي الرديف التنشيطي 2023، مساء اليوم السبت، عند الرابعة (4:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر ومصر، الواحدة (1:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الفتح ضد الوحدة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم السعودي سليمان الشهري بإدارة اللقاء.

الآن إليكم طاقم حكام مباراة اليوم في دوري الرديف السعودي:

سوف تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، وذلك عبر شاشة SSC1.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الفتح ضد الوحدة، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي علي الربيع.

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ملخص و نتيجة مباراة الفتح ضد الوحدة

انطلقت مساء اليوم السبت، مباراة الوحدة ضد الفتح، في اللقاء رقم 11 ضمن مرحلة الإياب من الموسم الأول في دوري الرديف السعودي التنشيطي 2023.

أسفرت نتيجة الشوط الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا (3-3).

سجل لـ”فرسان مكة” كلًا من عزام البيشي “هدفين” في الدقيقتين 10 و16 وعبدالعزيز نور عند الدقيقة 36.

بينما أحرز ثلاثية النموذجي كلًا من حسن ال سليس في الدقيقة 30 وحسين المقهوي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثامنة من الوقت بدل من ضائع للشوط الأول.

وشهد شوط اللقاء الأول أيضًا، حصول اللاعب الوحداوي فهد الجيزاني على بطاقة صفراء عند الدقيقة 26.

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انطلاقة الشوط الثاني،،

الدقيقة 59: عبدالعزيز نور لاعب الوحدة يتحصل على بطاقة صفراء.

70 دقيقة: حاليًا نتيجة التعادل الإيجابي (3-3) مستمرة، وكبير مكة يعد الأفضل وهو الأقرب لتسجيل أهداف جديدة.

82 دقيقة: مازال التعادل الإيجابي متواصل بنفس نتيجة الشوط الأول “3-3″، واللاعب الوحداوي يحيى النجعي يتحصل على بطاق صفراء بعد إعاقة أحد لاعبي الفتح في انطلاقة هجومية مرتدة سريعة بوسط الملعب.

الدقيقة 88: بطاقة صفراء على اللاعب الفتحاوي علي المسعود بداعي التدخل القوي مع أحد لاعبي الوحدة داخل منطقة الجزاء من أمام مرمى أصحاب الأرض مباشرة، في محاولة هجومية من النموذجي لتسجيل هدف الفوز القاتل.

91 دقيقة: مطالبة فتحاوية بلمسة يد وركلة جزاء على أحد مدافعي الوحدة، بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الضيوف، وحكم اللقاء يشير لاستمرار اللعب.

92 دقيقة: رغبة متأخرة من فارس الإحساء في إدراك هدف الفوز.. فهل يتمكن في الدقائق الـ4 من الوقت بدل من ضائع في تحقيق ذلك؟.

حكم اللقاء سليمان الشهري يطلق صافرة نهاية مباراة الفتح ضد الوحدة، والنتيجة النهائية هي التعادل الإيجابي (3-3).

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النموذجي إلى النقطة 17 وصافي (9) أهداف.

ويظل أبناء النخيل كما هم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الرديف السعودي التنشيطي.

كما ارتفع رصيد كبير مكة إلى النقطة الـ11 وفارق (0) هدف.

ليبقى في المرتبة الخامسة في الترتيب العام للبطولة.