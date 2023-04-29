«الصدارة في المتناول!».. موعد مباراة الأخدود وأحد الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء غدٍ الأحد 30 أبريل الحالي، مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، والبداية مع مباراة الأخدود وأحد القوية والهامة، لحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City في مدينة نجران السعودية، يمتلك خلالها أصحاب الديار فرصة مميزة لاقتناص صدارة دوري يلو ولو مؤقتًا، وتأمين التأهل التاريخي الأول إلى الدوري السعودي الممتاز “دوري المحترفين أو دوري روشن”، بينما يعول عليها “الجبل” من أجل تحقيق إيجابية تؤمن تواجده في المنطقة الدافئة، بعيدًا عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التغطية التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الأخدود وأحد والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، وأيضًا وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري يلو قبل الجولة 30.

مباراة الأخدود وأحد

مع المباراة الأولى في الأسبوع الثلاثين الجديد من بطولة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، حيث لقاء أحد ضد الأخدود.

نادي الأخدود

حيثما يخوض الأخدود مواجهة الأحد، وهو في المركز الثاني بالترتيب العام، برصيد 59 نقطة وصافي (26) هدفًا، يفصله 3 نقاط فقط عن أهلي جدة المتصدر.

إذ تمكن Al-Akhdoud من تحقيق 18 انتصارًا (آخرها الفوز العريض على مضيفه جدة بنتيجة (4-2) في الجولة 29 الماضية)، و5 تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم خلال الموسم الجاري.

هذا، ولدى الأخدوديين مباراة مؤجلة مع الحزم من الأسبوع الـ26، من المقرر خوضها يوم الجمعة القادمة 5 مايو المقبل.

نادي أحد

من جهة أخرى، يأتي الضيوف في المرتبة الثامنة في جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بعدما حصد 39 نقطة وفارق (-4) أهداف، مبتعدًا بـ11 نقطة عن نجران صاحب المركز الـ16 وأول ثلاثي القاع.

فقد نجح Ohod Club في الفوز بـ9 مباريات (آخرها الانتصار الصعب على الساحل بهدف في الأسبوع الرابع والعشرين)، والتعادل في 12 أخرى، غير أنه تجرع مرارة الخسارة 8 مرات هذا الموسم.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاق مواجهات الجولة 30:

هذا، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي الدرجة الأولى 2023، على مدار 4 أيام متتالية:

حيثما تبدأ يوم غدٍ الأحد، بقمة الأخدود ضد أحد.

ثم تستكمل بعد غدٍ الاثنين، بـ3 لقاءات، حيث يستضيف نجران نادي القيصومة، ويحصل الفيصلي ضيفًا على الحزم في قمة مواجهات الأسبوع، قبل أن يلعب جدة مع العروبة .

نادي القيصومة، ويحصل الفيصلي ضيفًا على الحزم في قمة مواجهات الأسبوع، قبل أن يلعب . ويوم الثلاثاء القادم، يستضيف القادسية منافسه الخلود، ويواجه الرياض ضيفه الساحل.

قبل أن تختتم الجولة يوم الأربعاء المقبل، بـ3 مواجهات، تجمع الأولى الشعلة ضد العين، ثم العربي أمام الجبلين، وأخيرًا مع لقاء هجر ضد الأهلي.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة الدور الأول التي جمع أحد أمام الأخدود عن تعادل الفريقين إيجابيًا (1-1)، سجل للأخدود المدافع البرازيلي رينالدو دوترا دا سيلفا Reinaldo Dutra قبل أن يهدر هدفًا آخر من ركلة جزاء، بينما أحرز هدف الجبل المدافع الزيمبابوي جون جيرالد تاكوارا Gerald Takwara.

موعد مباراة الأخدود وأحد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 1 في الجولة الثلاثون من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء غدٍ الأحد، في تمام السابعة (7:00 م) بتوقيت السعودية ومصر وقطر والبحرين، الرابعة (4:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الأخدود وأحد، فسيعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن طاقم حكام مباريات الجولة 30 بشكلٍ كاملٍ صباح الغد بإذن الله.

سوف تقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية الحدث، وذلك من خلال فضائية KSA Sports 1 HD.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة الأخدود وأحد، فقد كلفت القنوات السعودية الرياضية المعلق الرياضي السعودي هيثم طحطوح بالمهمة.