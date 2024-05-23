مبادرة مستقبل الاستثمار تحدد موعد النسخة الثامنة و”قمة الأولوية”

كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) الستار عن عقد “قمة الأولوية” في مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل، تحت عنوان “الاستثمار في الكرامة”، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعتبر هذه القمة جزءًا من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

وفي ذات السياق حددت المؤسسة موعد انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 تحت شعار “أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم لصياغة الغد”، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث ستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزا لمستقبل مزدهر ومستدام.

ومن المتوقع أن تصبح “قمة الأولوية” منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وفي هذا الإطار علق الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، على أهمية القمة، قائلاً: “دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي دول حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف القادم لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية سيكون تركيزنا في “قمة الأولوية” على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع”، ومن الأهداف الرئيسية “لقمة الأولوية” هو ربط أمريكا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية، وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الإستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو”.

وعبر النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 8th edition) سيتم تشجيع الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانيات المستقبلية، حيث أكد ريتشارد أتياس على أهمية الموضوع، مؤكدًا أن “أفق لا نهائي” ليس مجرد موضوع، وأنه نداء واضح لتوسيع الرؤية الجماعية واحتضان الآفاق غير المتناهية للمستقبل، وأنه يجسد الالتزام بدفع الحوارات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدودًا، وتعمل نحو غد أفضل للجميع.”

تجدر الإشارة إلى أن حضور النسخة الثامنة الذي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وفعالياتها الممتدة على مدار أسبوع حصرية لأعضاء المؤسسة والشركاء الإستراتيجيين ومدعويهم، حيث ستكون المناقشات في المؤتمر مدعومة بالبيانات؛ مما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ.