مبادرة لتنظيف شاطئ الرايس بمشاركة صقور الوطن “صور”

آياتي خيري

أقيمت بالأمس مبادرة لتنظيف شاطئ السباحة بكورنيش الرايس الجنوبي، بمشاركة فريق صقور الوطن للإنقاذ والسلامة، بحضور عدد من الجهات المعنية والمتطوعين وطلاب المدارس.

وتسعى هذه المبادرة إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة، حيث قام المشاركون بتنظيف الشاطئ وإزالة النفايات والحطام، كما تضمنت توعية الزوار والطلاب بأساليب التخلص السليم من المخلفات، بما يسهم في تعزيز السياحة والصحة العامة.

بدورها قالت قيادة الفريق أنها حريصة كل الحرص على استمرار المبادرات التوعوية والمجتمعية دعمًا للجهات الحكومية وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي.

