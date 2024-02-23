مبادرة كنوز السعودية تُطلق الفيلم الدرامي التاريخي القصير ‘راعي الأجرب’ في احتفال يوم التأسيس

أعلنت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الفيلم الدرامي التاريخي القصير بعنوان “راعي الأجرب”، ضمن مبادرة كنوز السعودية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس، يحكي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبدالله بعد تدمير الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، ويستعرض الأحداث التي تلا ذلك، حيث يظهر في الفيلم قدرة الإمام تركي على الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع أنصاره ومسيرته نحو استعادة الدولة السعودية ودخول الرياض، وهو ما تحقق في النهاية.

عنوان الفيلم–المصدر: حساب وزارة الإعلام السعودية، على منصة X

يأتي إنتاج فيلم “راعي الأجرب” كجزء من مبادرة كنوز السعودية، التي تهدف إلى توثيق البطولات والقصص التاريخية وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية، تندرج مبادرة كنوز ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، وتهدف المبادرة إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي في مختلف المجالات، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

#راعي_الأجرب من إنتاج مبادرة كنوز في #وزارة_الإعلام؛ دراما ملحمية عن الإمام تركي بن عبد الله في الفترات الأولى من تأسيس الدولة السعودية الثانية. #يوم_التأسيس pic.twitter.com/3nDwYiBBT1 — وزارة الإعلام (@media_ksa) February 23, 2024

وتشمل إنتاجات مبادرة كنوز العديد من الأعمال الأخرى مثل “مرحلة صعبة” و”نورس العرب” و”على حد سواء” و”ماذا يأكل السعوديون” و”أطلس السعودية” و”هورايزُن”. وقد تم أيضاً إطلاق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة” مؤخراً.

تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بتوثيق تاريخها وتراثها الغني، وتعزز دورها في تعزيز الوعي الثقافي والتواصل الثقافي على الصعيد المحلي والدولي.