أخبار السعودية

مبادرة كنوز السعودية تُطلق الفيلم الدرامي التاريخي القصير ‘راعي الأجرب’ في احتفال يوم التأسيس

منير محمد علي

أعلنت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الفيلم الدرامي التاريخي القصير بعنوان “راعي الأجرب”، ضمن مبادرة كنوز السعودية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس، يحكي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبدالله بعد تدمير الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، ويستعرض الأحداث التي تلا ذلك، حيث يظهر في الفيلم قدرة الإمام تركي على الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع أنصاره ومسيرته نحو استعادة الدولة السعودية ودخول الرياض، وهو ما تحقق في النهاية.

تفاصيل فيلم "راعي الأجرب" الذي أطلقته وزارة الإعلام السعودية

عنوان الفيلم–المصدر: حساب وزارة الإعلام السعودية، على منصة X

يأتي إنتاج فيلم “راعي الأجرب” كجزء من مبادرة كنوز السعودية، التي تهدف إلى توثيق البطولات والقصص التاريخية وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية، تندرج مبادرة كنوز ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، وتهدف المبادرة إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي في مختلف المجالات، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

وتشمل إنتاجات مبادرة كنوز العديد من الأعمال الأخرى مثل “مرحلة صعبة” و”نورس العرب” و”على حد سواء” و”ماذا يأكل السعوديون” و”أطلس السعودية” و”هورايزُن”. وقد تم أيضاً إطلاق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة” مؤخراً.

تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بتوثيق تاريخها وتراثها الغني، وتعزز دورها في تعزيز الوعي الثقافي والتواصل الثقافي على الصعيد المحلي والدولي.


قد يهمك:

عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.


من مقالات الكاتب:
تشديد إجراءات الأمن: حظر حمل الأسلحة في الحرمين الشريفين بكافة أنواعها
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.