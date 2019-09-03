برنامج سند محمد بن سلمان يعلن تحديث حالة الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج

برنامج سند محمد بن سلمان ، وبعد صرف أربع دفعات ضمن أولى مبادراته ، مبادرة ” سند الزواج ” أعلن عن تحديث حالة الدفعة الخامسة من المبادرة ، التي تم إطلاقها بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، في إطار حرصه على تنمية المبادرات ذات الطابع الإجتماعي والغير ربحية، بهدف تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات وتمكينهم من تحقيق ما يصبون إلى تحقيقه من أهدافهم بمختلف نواحي الحياة ، وما زالت عملية التسجيل في مبادرة سند الزواج وفق شروط ومعايير حددها البرنامج ووفق آلية معينة سوف نستعرضها في هذه المقالة.







الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج







ما هي شروط التسجيل في مبادرة سند الزواج؟

للحصول على دعم سند الزواج ، وتحقيق وتعظيم الأثر ودعم الفئة المستهدفة ، يجب توفر الشروط التالية لدى الراغبين في التسجيل بالمبادرة ، والتي تتمثل بما يلي:







أن يكون الزوج والزوجة يتمتعون بالجنسية السعودي.

أن يكون عمر الزوج يتراوح ما بين 21 وحتى 40 سنة، أما الزوجة ما بين 18 – 40 سنة.

أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجل.

أن يكون المتقدم حائزًا على الثانوية العامة بحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

الأولوية في الحصول على دعم مبادرة سند الزواج تكون لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ما هي آلية وخطوات التسجيل في مبادرة سند الزواج







التسجيل في مبادرة سند الزواج يتم إلكترونيًا ، من خلال موقع برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان .

. الدخول إلى صفحة مبادرة سند الزواج.

على المتقدم التأكد من مطابقة للشروط والمعايير عليه.

إنشاء حساب وإدخال البيانات المطلوبة.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

و يمكن من خلال الرابط التالي مبادرة سند الزواج ، معرفة حالة الطلب.