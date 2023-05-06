مبادرة سعودية- أمريكية لبدء مباحثات بين الأطراف السودانية المتنازعة

قام مجلس التعاون الخليجي بالترحيب بالمبادرة “السعودية- الأمريكية” وذلك لبدء المباحثات بين الأطراف المتنازعة في السودان.

من جانبه فقد أشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية لتهيئة الأرضية المناسبة للحوار بين الطرفين وخفض حدة التوتر في الأراضي السودانية.

وكان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، قد رحب اليوم السبت، بتواجد بعض من ممثلين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وذلك للحوار حول الأوضاع في بلدهم.

الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان

من ناحية أخرى فقد تابع وزير الخارجية قائلًا: «نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى السودان مرة أخرى»، وكان ذلك نقلاً عن قناة الإخبارية.

ومن جانبه فقد أكد وزير الخارجية الأمير فيصل، أن «استضافة المحادثات السودانية بجدة هي نتيجة لتكاتف دولي، والتي تم إقامته بجهود كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.