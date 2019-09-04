مبادرة وزارة الإسكان السعودية لدعم المدنيين للحصول على سكن

في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير العديد من الخدمات المدعومة للشعب السعودي لمواجهة التحديات الاقتصادية، التي تحدث نتيجة سعي المملكة لتحقيق رؤيتها عام 2030، أطلقت وزارة الإسكان صباح اليوم مبادرة دعم المدنيين للحصول على سكن، وذلك من خلال إتاحة الحصول على قرض حسن لتملك أي وحدة سكنية من تلك الجاهزة أو التي ما زالت تحت الإنشاء، هذا بالإضافة إلى القرض العقاري الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال سعودي، والمتاح منذ فترة وجدير بالذكر أن المبادرة لمن يبلغ من العمر 50 عام فما فوق.







معايير الأهلية لمبادة دعم المدنيين للحصول على سكن

هذه المبادة متاحة للذين لا تقل أعمارهم عن 50 عام ومستحقو برنامج القرض العقاري والمسجل أسماءهم في وزارة الإسكان، ومنسوبي القطاع الحكومي والخاص، وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدون من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ويتم التقديم للحصول على تلك الوحدات المدعومة من خلال الجهات التمويلية المعلنة، ويتم صرف دفعة من القرض العقاري كدفعة للعقار.







أما فيما يتعلق بالقرض الحسن فمتاح لمن يحصل عليه بدء تسديده بعد انتهائه من تسديد دفعات القرض العقاري، الذي حصل عليه والذي سوف تكون قيمته 20% من قيمة العقار المُقدم عليه، وبحد أقصى لا يزيد عن 140 ألف ريال مهما كانت القيمة الفعلية للعقار.

هذا ويتم التقديم في هذه المبادرة من خلال ذلك الرابط مبادرة وزارة الإسكان للمدنيين والتي بدأ التقديم عليها من اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.





