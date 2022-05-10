ما هي وظائف الحرم المكي للرجال 1443؟

يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة وظائف الحرم المكي للرجال 1443، وذلك لأنها تعد من الوظائف الموسمية في المملكة العربية السعودية، وفي الكثير من الأحيان يتم الاستعانة بعدة موظفين في موسم الحج من مختلف الجنسيات العربية وغير العربية نظراً لحاجة الحجيج للخدمات ونظراً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وتوصياته الدائمة بالحجيج، ولذلك فقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

شروط التسجيل في وظائف الحرم المكي للرجال 1443

حيث قامت إدارة شؤون الحج بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لوظائف الحرم المكي والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لوظائف الحرم المكي “سعودي الجنسية”.

وأن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن سن 20 سنة.

وأن يكون الشخص مستعد للعمل في أي وقت.

ويجب أن تكون جميع البيانات المدخلة في النموذج المخصص للتوظيف صحيحة وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف الحرم المكي 1443

يعد التقديم على وظائف الحرم المكي متاح من خلال الموقع الخاص باستقبال طلبات توظيف الحرم المكي 1443 ومن المتعارف عليها “بوابة التوظيف برئاسة الحرم المكي” ويرجى من الشخص المتقدم عند دخوله للنموذج الخاص به أن يقم بالتأكد من المعلومات والبيانات التي يقم بتعبئتها قبل إرسال الطلب وبالأخص وسائل التواصل الخاصة به حتى تتمكن الجهة المسؤولة عن التوظيف من التواصل معه في حين كان له نصيب من القبول المبدئي الذي يجب على الشخص المتقدم اجتيازه للوصول للوظيفة المبتغاة.