ما هي وظائف الحرم المكي للرجال 1443؟

إسراء منتصر

يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة وظائف الحرم المكي للرجال 1443، وذلك لأنها تعد من الوظائف الموسمية في المملكة العربية السعودية، وفي الكثير من الأحيان يتم الاستعانة بعدة موظفين في موسم  الحج من مختلف الجنسيات العربية وغير العربية نظراً لحاجة الحجيج للخدمات ونظراً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وتوصياته الدائمة بالحجيج، ولذلك فقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وظائف الحرم المكي للرجال 1443

شروط التسجيل في وظائف الحرم المكي للرجال 1443

حيث قامت إدارة شؤون الحج بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لوظائف الحرم المكي والتي تتمثل  فيما يلي:

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم لوظائف الحرم المكي “سعودي الجنسية”.
  • وأن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن سن 20 سنة.
  • وأن يكون الشخص مستعد للعمل في أي وقت.
  • ويجب أن تكون جميع البيانات المدخلة في النموذج المخصص للتوظيف صحيحة وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
  • طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
رابط التقديم على وظائف الحرم المكي

رابط التقديم على وظائف الحرم المكي 1443

يعد التقديم على وظائف الحرم المكي متاح من خلال الموقع الخاص باستقبال طلبات توظيف الحرم المكي 1443 ومن المتعارف عليها “بوابة التوظيف برئاسة الحرم المكي” ويرجى من الشخص المتقدم عند دخوله للنموذج الخاص به أن يقم بالتأكد من المعلومات والبيانات التي يقم بتعبئتها قبل إرسال الطلب وبالأخص وسائل التواصل الخاصة به حتى تتمكن الجهة المسؤولة عن التوظيف من التواصل معه في حين كان له نصيب من القبول المبدئي الذي يجب على الشخص المتقدم اجتيازه للوصول للوظيفة المبتغاة.

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إسراء منتصر

انا إسراء منتصر، كاتبة محتوي في كافة المجالات، أحب القراءة والكتابة والتأليف، وارغب في ترك بصمة جيدة في نفوس من يقرأ مقالاتي ويستفيد منها.


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3 تعليقات
  1. سامر احمد عبده الكتبى يقول

    سامر احمد عبده الكتبى من مصر اريد عمل في بيت الله الحرام ارجو المساعدة
    20.01280120321 شكرا جزيلا لحضرتك الكريمة بخير الحمدلله ربي العالمين

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  2. انا اريد اعمل في الحرام المكى أنا من مصر يقول

    اريد عمل في بيت الله الحرام ارجو المساعدة

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  3. سامح محمود محمد يقول

    ممكن للمصريين المقيمين داخل السعودية العمل أم لا ولو ممكن أنا مصري واعمل حاليا في الرياض عامل معمار ولو فيه فرصة عمل داخل الحرم بشكل مؤقت أنا على استعداد للعمل أو بشكل دائم مفيش اي مشكلة وأوراق العمل موجودة وجاهزة في أي وقت وليا الشرف أن أعمل داخل الحرم ولكم جزيل الشكر والتقدير

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