ما هي مميزات برنامج النقل الموجه في السعودية؟ هدف يجيب

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي والمقيم على أراض المملكة بطريقة مبسطة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، حيث أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، برنامجًا لدعم النقل الموجه، يستهدف السعوديين الذين يعملون في خدمة توجيه المركبات، لتوطين ورفع كفاءة النشاط.

مميزات برنامج النقل الموجه في السعودية

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في أنفوجراف نشره عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مميزات برنامج دعم النقل الموجه جاءت على النحو التالي:

المدة الزمنية لبرنامج دعم النقل الموجه تستمر 24 شهراً ميلاديًا.

برنامج دعم النقل الموجه يقدم دعمًا شهريًا للمستفيدين يصل إلى نحو “2400” ريال سعودي بشكل شهري.

يقدم برنامج دعم النقل الموجه دعمًا تحفيزيًا بنحو “3000” ريال سعودي كل ستة أشهر للعاملين في النشاط.

معرفة رقم هدف الموحد

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية يمكن التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني عبر عدة طرق للتواصل من أهمها الاتصال من خلال رقم موحد للاستفسارات وتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين، حيث يتم استقبال كافة المكالمات والاستفسارات على مدار الـ24 ساعة، ويمكن التواصل مع الصندوق من خلال الأتي: