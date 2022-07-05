طريقة التسجيل في حساب المواطن بعد إعادة فتح باب التقديم

بعد إعلان البرنامج عن فتح باب التقديم من جديد بعد توقفه لمدة عامين، تزايدت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، الذي انتظره الآلاف من المستحقين لكي يحصلون على الدعم المالي الذي يوفره برنامج حساب المواطن، فقد أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية هذا البرنامج منذ عام 2017م بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً على مواجهة التأثيرات الاقتصادية، وقد توقف التسجيل في البرنامج منذ عام 2020 ثم أعيد فتحه من جديد في شهر يوليو 2022م، وقد بلغ إجمالي مبالغ الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة 55 لشهر يونيو مائة وعشرين مليار ريال سعودي، بحسب ما ذكره حساب المتحدث الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يمكنك التسجيل في برنامج حساب المواطن كمستفيد جديد باتباع عدة خطوات بسيطة، تم توضيحها من قبل الصفحة الرسمية للبرنامج وهي كالتالي:

الخطوة الأولى إنشاء حساب جديد في بوابة حساب المواطن مع إدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ ميلاد المتقدم.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع حيث يتم إرسال رسالة إلى رقم الجوال الخاص بك تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لإنهاء عملية التسجيل.

الخطوة الثالثة يجب عليك خلالها تغيير كلمة المرور.

يتعين عليك إكمال طلب التسجيل وإدخال بياناتك العامة، بيانات العنوان الذي تقطن فيه، الحساب البنكي، التابعين، الدخل وبيانات العقارات أيضاً.

ارفع الوثائق المطلوبة منك حيث ستظهر الوثائق المطلوبة أمامك في حال وجودها عند إتمامك رفع الطلب.

مرحلة التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار بصحة البيانات ينتهي تقديم طلبك للتسجيل.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيدين في برنامج حساب المواطن طبقاً لمجموعة من المعايير وهي:

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

طرق التواصل مع حساب المواطن

وفر برنامج حساب المواطن عدة بدائل للتواصل معه عبر: