ما هي ضوابط تعديل المهنة إلكترونيا؟ الأحوال المدنية تجيب

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات “تويتر”، أوضحت من خلاله ما هي ضوابط تعديل المهنة إلكترونيا؟، وهي تلك الضوابط التي على أساسها سوف يتم تسمية المهنة، ثم تدون في الحقل المخصص للمهنة، ولهذا يجب الالتزام تماما بتلك الضوابط عند القيام بتعديل المهنة عند تقديم خطاب التعديل لمكتب الأحوال المدنية، ثم يتم تعديلها الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية عندما يكون الرابط متاحا.

ضوابط تعديل المهنة إلكترونيا

وكما سبق وأشرنا إلى الأحوال المدنية، قد كشفت من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أنه لتعديل المهنة للمستفيد، يجب أولا أن يتم بموجب مستند رسمي “خطاب أو تعريف مثبت” مقدم من طرف الجهة التابع لها الشخص المستفيد. على أن يكون ذلك بداية من التاريخ المثبت في المستند المقدم. ثم تتولى بعدها الجهة المقدم اليها التعديل متى كان الرابط الإلكتروني متاح للتعديل.

و إليكم ضوابط تعديل المهنة كالتالي:

. يدون في حقل المهنة (موظف حكومي):

في حالة كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضع لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

. يدون في حقل المهنة (موظف أهلي):

في حالة كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

. يدون في حقل المهنة (متقاعد):

في حالة انتهت خدمات مقدم الطلب بالتقاعد.

. يدون في حقل المهنة (متسبب):

في حالة تم إنهاء خدمات مقدم الطلب لأي سبب غير التقاعد.

. يتغير حقل المهنة من (طالب- طالبة) إلى (متسبب- ربة منزل):

في حالة تم تقديم إقرار من الشخص بذلك.

. يدون في حقل المهنة (تاجر- تاجرة):

لمن كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

. يدون في حقل المهنة (رجل أعمال- سيدة أعمال) :

لمن كان يحمل عدد 3 سجلات تجارية أو أكثر .. بشرط أن تكون مختلفة النشاط وفي الوقت نفسه تكون سارية المفعول.

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هل يشترط الحضور أم يمكن التعديل الكترونيا فقط؟

وقد ورد هذا السؤال الى حساب العناية بالعملاء، على موقع التغريدات تويتر، وكانت الإجابة بأنه يشترط لتعديل المهنة الحضور لمراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية.

كيف يتم تغير المهنة من طالب الى متسبب؟

كما ورد سؤال أيضا من أحد المواطنين حول طريقة تعديل المهنة من طالب إلى متسبب، عن طريق الخطوات التالية:

التوجه الى أقرب مكتب للأحوال المدنية بدون حجز موعد.

احضار اخر مؤهل تعليمي للشخص المتقدم بالطلب .

يجب احضار بطاقة الهوية الوطنية.

وفي النهاية فقد حذرت الأحوال المدنية من التعامل مع أي شخص أو جهة تدعي تقديم خدمات الوكالة، ويفضل التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلن عنها.