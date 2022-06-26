ما هي شروط وخطوات التقديم في وظائف الحج الموسمية ؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف الحج الموسمية ولذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن وظائف الحج الموسمية وخاصة مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري ويتم الكشف عن وظائف الحج الموسمية من خلال الشركات العاملة في تنظيم موسم الحج، ومن الجدير بالذكر أن وظائف الحج الموسمية تتوفر للرجال والنساء وبعقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء موسم الحج ويمكن لكافة المواطنين التقديم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم في وظائف الحج الموسمية.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الحج الموسمية

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في وظائف الحج الموسمية وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 عاماً.

في حالة أن المتقدم لوظائف الحج الموسمية متزوج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على أي من شهادات المعاهد أو شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

يشترط أن يقوم المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية.

يجب أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في جرائم مخلفة بالشرف والأمانة العامة.

يشترط أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة ولياقة بدنية.

لا بد أن يتقن المتقدم عدداً من اللغات مثل اللغة الأوزبكية، أو الصينية، أو الفارسية، أو التركية في بعض الوظائف المطلوبة.

خطوات التسجيل في وظائف الحج الموسمية

يمكن التسجيل في وظائف الحج والعمر من خلال الخطوات التالية: