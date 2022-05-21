ما هي شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

يتساءل الكثير داخل المملكة العربية السعودية عن شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي، بشكل إلكتروني وذلك من خلال القوانين التي تعمل على خدمة المواطنين، لذلك نحن في هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

السجل التجاري الإلكتروني

أتاحت وزارة التجارة السعودية خدمة السجل التجاري بشكل إلكتروني وذلك للتيسير على المواطنين لفتح السجل التجاري، والذي يشكل على المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات التجارة و أسماء التجاري بالمملكة العربية السعودية وهذا ما جعل الكثير يسعى لفتح سجل تجاري إلكتروني .

شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

حددت وزارة التجارة السعودية مجموعة من الشروط التي يمكن من خلالها فتح سجل تجاري للموظف الحكومي وتتمثل هذه الشروط في التالي :

● وجود تفويض رسمي ومعتمد من قبل وزارة العمل السعودية.

● أن يكون الموظف قادر على ممارسة الأنشطة التجارية إلى جانب الوظيفة الحكومية.

● عدم مزاولة النشاط التجاري خلال أوقات العمل الحكومية الرسمية في السعودية.

● يمكن للموظف في القطاع الخاص أن يقوم بفتح سجل تجاري ويزاول الأنشطة التجارية ولكن وفقا لمجموعة من الشروط تتمثل في التالي :

● أن يقوم الموظف بمزاولة النشاط التجاري خارج أوقات العمل الرسمية.

● لا يحق للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة فتح سجل تجاري خاص بهم.

● يمكن للجهات العليا ممارسة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع المصلحة العامة فقط.

● يحال العامل إلى التحقيق والمحكمة الإدارية في حالة مخالفة هذه الشروط

خطوات فتح سجل تجاري إلكتروني 1443

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها فتح سجل تجاري إلكتروني وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

● الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية من خلال هذا الرابط.

● اختر تسجيل الدخول إلى الوزارة، إما عبر النفاذ الموحد أو الدخول التقليدي.

● قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل في الخانة المحددة.

● إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح، من ثم الضغط على تسجيل دخول.

● قم بإدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتف العميل الذي سجل الحساب من خلاله .

● قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للنظام.

● اختر إصدار سجل تجاري.

● تحديد اسم ونوع السجل التجاري.

● تحديد اسم تجاري خاص.

● إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن :

● الاسم التجاري.

● الأنشطة التجارية.

● انقر على أيقونة التالي .

● قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي :

العنوان البريد للمؤسسة.

العنوان الوطني.

بيانات الاتصال.

● اضغط على “التالي”.

● قم بالضغط على “إرسال الطلب”.

● ستتلقى رسالة تتضمن المبلغ المطلوب دفعه.

● قم بتسديد الرسوم عبر خدمة أعمالي.

● قبول السجل التجاري دون الحاجة للذهاب إلى مقر لوزارة التجارة.

● ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية بعد إصدار السجل التجاري.