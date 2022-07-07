ما هي شروط حساب المواطن للنساء 1444

أعلن رسمياً حساب المواطن عن فتح باب التسجيل لإستقبال مستفيدين جدد، ولكنها أصحبت بالإعلان بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين والمتقدمات، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نُجيب عن سؤال ما هي شروط حساب المواطن للنساء 1444.

شروط حساب المواطن للنساء 1444

قاموا المسؤلين عن حساب المواطن بتحديد عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدمات من النساء وجاءت الشروط كالآتي:

أول وأهم الشروط هو أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة بالسعودية.

يلزم أن يكون عمر المتقدمة من 18 عام فأكثر.

يجب أن تمتلك المتقدمة كافة المستندات التي تُثبت إستقلاليتها وتقديم تلك الأوراق مع طلب التسجيل الخاص بها.

شروط حساب المواطن للمتزوجات



أتاح حساب المواطن للنساء المتزوجات فرصة للتسجيل والإستفادة منه ولكنه حدد بعض الشروط بالنسبة للمتزوجات يجب أن تتوافر في كلاً منهن، والشروط كالتالي:

المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي غير سعودي فلها الحق في التسجيل في حساب المواطن.

أن تكون المرأة المتزوجة مهجورة.

أن يكون زوج السيدة سجين في هذه الحالة يحق لها التسجيل.

إذا كان الزوج فاقد للأهلية.

إن كانت السيدة تُعاني من غياب الزوج.

وأخر الشروط هو أن تكون تابعة لأحد والديها.

شروط حساب المواطن للنساء المطلقات



يحق للسيدة المطلقة التسجيل في حساب المواطن ولكن بشروط محددة وهي كالتالي: