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ما هي شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة ابشر

مروة محمود محمد

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد بطاقة الهوية إلكترونياً من خلال منصة أبشر، لكي يستطيع المواطنين والمواطنات بالمملكة تجديد البطاقة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية، لكن يوجد بعض الشروط يجب أن تتوفر لتجديد الهوية دعونا نتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي.

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً

شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً
شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عن طريق منصة ابشر

خطوات وشروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1443هـ

يوجد عدد من الشروط يجب أن تتوفر لتجديد الهوية الوطنية ومن أبرز الشروط كالآتي:

  • يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
  • يجب توافر عنوان وطني ليتم التوصيل عبر البريد السعودي.
  • يلزم أن تكون الفترة المتبقية من الصلاحية أقل من ثلاث شهور.
  • يجب على المواطن تقديم صورة شخصية واضحة، وأيضا يجب تقديم صورة من القيد العائلي لو كان المواطن متزوج.
  • يلزم طباعة نموذج الطلب الخاص بتجديد الهوية لتسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.
  • إحضار صورة متطابقة لعدم إلغاء طلب تجديد الهوية.
  • سداد جميع الغرامات إن وجد للأحوال المدنية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

يمكنك اتباع الخطوات الآتية لتجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر إلكترونياً، وتتمثل الخطوات في الآتي:

  • قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر.
  • قم بتسجيل دخول واضغط على زر خدماتي.
  • اختار بعد ذلك خيار الأحوال المدنية واضغط على تبويب”تجديد الهوية”.
  • ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
  • إدخال بعد ذلك العنوان الوطني لدفع أجور التوصيل واستلام الهوية.

والجدير بالذكر يشترط أن يكون المواطن بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة على منصة أبشر، وأيضا حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية.

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مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية


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