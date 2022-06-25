ما هي شروط الضمان الاجتماعي للموظفة المطلقة في السعودية وطريقة التسجيل؟

قدمت المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين دعم الضمان الاجتماعي، والذي يستهدف العديد من الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها، والتي لا تستطيع توفير متطلباتها، مثل محدودي الدخل، والأرامل، والمطلقات، وغير القادرين على العمل، وغيرهم لمساعدتهن على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة، وذلك من خلال تقديم الدعم الشهري لهن.

فقد ارتفعت نسبة الطلاق في المملكة في السنوات الأخيرة وحرصًا من المملكة على تقديم الدعم للمطلقات لمساعدتهن على العيش وتلبية احتياجاتهن فقد شمل الضمان الاجتماعي المطلقات، لكن تساؤلات كثيرة من المطلقات العاملات حول هل يحق للمرأة العاملة المطلقة الحصول على الدعم ​​، وما هي شروط الضمان الاجتماعي للموظفة المطلقة وطريقة التسجيل، وهذا ما سنوضحه لكم الآن من خلال هذا المقال.

شروط الضمان الاجتماعي للموظفات المطلقات في السعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تلبيها المطلقات العاملات للحصول على الدعم الأمني ​​، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة الشروط التي تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمطلقات، ومنها ما يلي:

تمتع المتقدمة بالجنسية السعودية.

يشمل الدعم أولاً المتقدمات دون وظيفة، ثم ينظرون إلى الموظفات.

دخل المتقدمة لا يكفي لسد احتياجاتها اليومية.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

من الضروري تقديم وثيقة تثبت طلاق المتقدمة.

يجب التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي.

كما يشمل الدعم زوجة السجين بعد تقديم ما يثبت ذلك.

كيفية تسجيل المطلقة في الضمان الاجتماعي

بعد أن تتأكد المطلقة من أن جميع الشروط المذكورة أعلاه تنطبق عليها، يمكنها التسجيل للحصول على دعم الضمان باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم المتقدمة بتسجيل اسمها وكلمة المرور في حال كان لديها حساب.

في حالة عدم توفر الحساب، يجب أولاً التسجيل في البوابة.

الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمة معاش الضمان.

النقر فوق مربع إرسال.

إدخال جميع البيانات من حيث الدخل والحساب المصرفي.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة للدعم الشهري.

بعد ذلك، الضغط على أيقونة تأكيد البيانات، ثم أرسل الطلب.

مدى استحقاق المطلقة التي تعيش مع والدها معاش الضمان

طرحت أسئلة حول مدى استحقاق المطلقة التي ليس لديها أطفال وتعيش مع والدها لمعاش تأميني، وأوضحت الوزارة أن نظام الضمان ​​يعتبر الأفراد كأسرة واحدة، وأنه في حالة إقامة المطلقة مع والدها، يتم تسجيلها على أنه معيلها، ويمكن للمرأة المطلقة أيضًا التسجيل بشكل مستقل إذا أثبتت أن لديها سكنًا مُسْتَقِلًّا.