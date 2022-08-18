ما هي شروط الحصول على معلم متقدم 1444 بوزارة التربية والتعليم السعودية؟

يرغب الآلاف من المعلمين في المملكة العربية السعودية معرفة شروط الحصول على معلم متقدم 1444، حيث يهتم الجميع يالترقيات ويسعى كل موظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص إلى التطوير من نفسه وتحسين أدائه الوظيفي من أجل الحصول على درجة أعلى، ومن الجدير بالذكر اهتمام كل معلم بالانتقال من وظيفة ممارس إلى رتبة معلم متقدم الذي تتمتع بالعديد من المميزات، وعلاوة على ذلك تتميز بمكانة اجتماعية هامة، ومن ثم راتب أعلى ومكافآت مالية، وهذا ما تنص عليه المادة التاسعة والعشرين من القانون السعودي.

شروط الترقية إلى معلم متقدم 1444

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى يتم الانتقال من مستوى معلم ممارس إلى معلم متقدم، ومن ثم الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس بتلك الرتبة، وتتمثل أهم تلك الشروط فيما يلي:

حصول المتقدم على شهادة البكالريوس أو الليسانس.

أن لا تقل مدة وظيفته كمعلم ممارس عن 6 سنوات في حالة تم تعينه على درجة البكالريوس، أما إذا كان حاصلًا على درجة الماجستير فإنه يمكنه البقاء فقط 5 سنوات كمعلم ممارس، أما في حالة حصوله على شهادة الدكتوراه فإنه يمكنه العمل فقط مدة لا تق عن 4 سنوات كمعلم ممارس.

أن يكون حاصلًا على تقييم لا يقل عن جيد جدًا خلال فترة عمله كمعلم ممارس خاصة الثلاث سنوات الأخيرة.

ضرورة استخراج رخصة مزاولة المهنة.

يشترط مرور مدة لا تقل عن عامين من ترقيته الأخيرة.

حصول المعلم الممارس على عدد جيد من نقاط التقييم في الممارسات الإبداعية في التخصص الذي يعمل به.

طريقة تقديم طلب ترقية لمعلم متقدم 1444

يجدر القول أن الحكومة السعودية بمختلف مؤسساتها تسعى دائمًا إلى توفير الوقت والمجهود على جميع المواطنين، والتسهيل عليهم إنجاز مختلف أشكال الخدمات؛ لذا تتيح العديد والعديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا من خلال المواقع الرسمية للجهات المختصة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية إمكانية تقديم طلب ترقية من معلم ممارس إلى معلم متقدم عبر الإنترنت بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام فارس أو الضغط مباشرة هنا.

قم باختيار أيقونة “الخدمات الذاتية للموظفين”.

الضغط على خيار “ترقيات المعلمين”، ومن ثم يظهر أمامك خيار “الترقية من معلم ممارس إلى معلم متقدم” يمكنك الضغط عليه.

يلزم إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمعلم المتقدم مع ضرورة التأكد من صحتها.

إرفاق الطلب بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

مميزات معلم متقدم 1444 في المملكة العربية السعودية

تحترم المملكة مهنة التدريس، وتمنحها الكثير من الاهتمام، والحرص الدائم على تطويرها من خلال التدريب المستمر للمعلمين وتشجيعهم على الوصول إلى الترقيات؛ وذلك بهدف تحسين كفاءة العملية التعليمية.

ومن الجدير بالذكر أن الوصول إلى رتبة معلم متقدم تعني الكثير من الخبرة وفهم الخطط الاستراتيجية للتعليم بشكل أوسع، وعند حصولك على رخصة معلم متقدم فإنك تتمتع بالمزايا التالية: