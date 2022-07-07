ما هي شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل عبر بوابة “طاقات” وما هي طريقة التسجيل

أعلن صندوق التنمية البشرية “هدف” عن برنامج إعانة البحث عن عمل للشباب في المملكة العربية السعودية للحصول على فرص عمل تناسبهم، ولكن يوجد مجموعة من الشروط للتسجيل في البرنامج، حيث أن تم إنشاء البرنامج لتشجيع المواطنين الدخول في سوق العمل، كما يقدم البرنامج فرص عمل تناسب جميع المواطنين المتقدمين، لذلك سنوضح لكم في هذا التقرير شروط طلب إعانة البحث عن عمل وكيفية التسجيل في البرنامج فيما يلي تابعونا.

شروط طلب إعانة البحث عن عمل

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم قادر على العمل.

لا يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.

لا يعمل المتقدم في أي قطاع حكومي أو خاص.

يجب عدم استفادة المتقدم من قبل من إعانة البحث عن عمل.

يشترط عدم امتلاك المتقدم أي نشاط تجاري.

يلزم أن لا يكون المتقدم فصل من أي جهة عمل من قبل بسبب إهمال.

لا يحصل المواطن المتقدم على معاش تقاعدي.

يشترط حصول المتقدم عن الدورات التدريبية التي يقدمها”حافز”.

طريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443