أخبار السعودية

ما هي شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل عبر بوابة “طاقات” وما هي طريقة التسجيل

مروة محمود محمد

أعلن صندوق التنمية البشرية “هدف” عن برنامج إعانة البحث عن عمل للشباب في المملكة العربية السعودية للحصول على فرص عمل تناسبهم، ولكن يوجد مجموعة من الشروط للتسجيل في البرنامج، حيث أن تم إنشاء البرنامج لتشجيع المواطنين الدخول في سوق العمل، كما يقدم البرنامج فرص عمل تناسب جميع المواطنين المتقدمين، لذلك سنوضح لكم في هذا التقرير شروط طلب إعانة البحث عن عمل وكيفية التسجيل في البرنامج فيما يلي تابعونا.

شروط طلب إعانة البحث عن عمل

شروط طلب إعانة البحث عن عمل

طريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443
طريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443

طريقة وشروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443

شروط حافز صعوبة الحصول على عمل ومدة الدعم للمستحقين للحصول على 2000 ريال

  • يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة.
  • أن يكون المتقدم قادر على العمل.
  • لا يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
  • لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.
  • لا يعمل المتقدم في أي قطاع حكومي أو خاص.
  • يجب عدم استفادة المتقدم من قبل من إعانة البحث عن عمل.
  • يشترط عدم امتلاك المتقدم أي نشاط تجاري.
  • يلزم أن لا يكون المتقدم فصل من أي جهة عمل من قبل بسبب إهمال.
  • لا يحصل المواطن المتقدم على معاش تقاعدي.
  • يشترط حصول المتقدم عن الدورات التدريبية التي يقدمها”حافز”.

طريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443

  • قم بالدخول إلى بوابة الطاقات الإلكترونية.
  • سجل دخول أو إنشاء حساب جديد.
  • اضغط على أيقونة البحث عن عمل من القائمة الرئيسية.
  • يجب إكمال كافة إجراءات التسجيل للاستفادة من برنامج”هدف”.
مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.