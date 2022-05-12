ما هي ديانة شيرين ابو عاقلة التي قتلت اليوم في فلسطين على أيدي الاحتلال الصهيوني

يُعد سؤال ما هي ديانة شيرين ابو عاقلة واحد من أكثر الأسئلة الشائعة في الساعات القليلة الماضية عبر مختلف محركات البحث في الوطن العربي والعالم كله وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حيث تصدر في صباح اليوم خبر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة المشهد على مواقع التواصل في العالم وكذلك في محركات البحث، حيث قُتلت شيرين أبو عالقة اليوم على يد الاحتلال الصهيوني في فلسطين حيث كانت تؤدي عملها كصحفية وناقلة لأخبار فلسطين عبر قناة الجزيرة الإخبارية والتي نشرت بيان صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 يشير إلى وفاة أحد أبرز مراسليها في فلسطين والذي لاقى تفاعل كبير جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم كله.

ما هي ديانة شيرين ابو عاقلة

وبعد انتشار خبر وفاة المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة زاد البحث من جميع الأشخاص في العالم كله عن ما هي ديانة شيرين ابو عاقلة حيث أثار هذا السؤال جدل واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكانت الصحفية القديرة شيرين تعتنق “الديانة المسيحية” وتحديدًا من الطائفة الأرثوذكسية” وتعيش في وطنها القدس عاصمة فلسطين المحتلة، حيث أن شيرين من مواليد القدس في يناير من عام 1917 (أي أنها تبلغ من العمر 51 عامًا).

شيرين ابو عاقلة

فُزع العالم العربي كله صباح اليوم بخبر مقتل شيرين ابو عبلة في مدينة جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأشارت العديد من المصادر التي شاهدت لحظة قتل شيرين إلى أنها تلقت رصاصة من الجيش الإسرائيلي خلف أذنها أدى إلى مصرعها اليوم وهي تسجل لحظة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين، ومن جانبها أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة ادانتها لهذه الجريمة التي حدثت اليوم للصحفية الفلسطينية أثناء تأدية عملها وتغطية الأحداث.