ما هي خطوات نقل العمالة المنزلية عبر أبشر 1444؟ وخطوات الإبلاغ عن تغيب

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وقد أوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي الخاص بمنصة توتير أن يحق لجميع الأفراد نقل العمالة المنزلية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم عبر السطور التالية أبرز المعلومات التي تدور حول نقل العمالة المنزلية.

شروط خدمات نقل العمالة المنزلية إلكترونياً

عدم وجود مخالفة مرورية لصاحب العمل أو العامل المنزلي.

ألا يكون صاحب العمل مطلوب أمنياً.

أقصى عدد لنقل خدمات العامل المنزلي أربعة فقط.

كما يلزم وجود 15 يوم أو أكثر لإقامة العامل المنزلي عند التنازل.

لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية للأشخاص الذين يقل عمرهم عن 25 عام.

خطوات نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر

يمكنك استطاعة نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

ثم انقر على تبويب خدماتي.

حدد بعد ذلك الجوازات وانقر بعد ذلك على موافقات نقل الخدمات.

والجدير بالذكر أن الموافقة على طلب نقل الخدمات تتم في غضون سبعة أيام من بدء تقديم الطلب.

كيفية إسقاط العمالة المنزلية

أكدت الجوازات في المملكة العربية السعودية أن يتم إسقاط العمالة المنزلية إلكترونيا، وهذا بعد انقضاء ست أشهر من وقت انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال خدمة تواصل في منصة أبشر بعد مرور ثلاثون يوم من انتهاء الصلاحية للتأشيرة.

تمكن هذه الخدمة المقيم من العمالة المنزلية من قبول أو رفض طلب نقل الخدمات. pic.twitter.com/7ntlPl68iU — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 3, 2022

ما هي خطوات الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أعلنت منصة أبشر عبر في تغريدة على تويتر أن يمكن الإبلاغ عن تغيب العمالة بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: