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ما هي خطوات نقل العمالة المنزلية عبر أبشر 1444؟ وخطوات الإبلاغ عن تغيب

مروة محمود محمد

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وقد أوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي الخاص بمنصة توتير أن يحق لجميع الأفراد نقل العمالة المنزلية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم عبر السطور التالية أبرز المعلومات التي تدور حول نقل العمالة المنزلية. 

نقل العمالة المنزلية عبر أبشر

شروط خدمات نقل العمالة المنزلية إلكترونياً

أبشر Twitterren: "نقل خدمات العمالة المنزلية أسهل عبر منصة أبشر #وفر_وقتك https://t.co/SNpBew6YZq https://t.co/Wy3GxAgJ1B" / Twitter

تعرف على شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل داخل المملكة العربية السعودية

أهم الشروط لنقل خدمات العمالة المنزلية بالمملكة السعودية إلكترونيا من خلال أبشر ٢٠٢٢

  • عدم وجود مخالفة مرورية لصاحب العمل أو العامل المنزلي.
  • ألا يكون صاحب العمل مطلوب أمنياً.
  • أقصى عدد لنقل خدمات العامل المنزلي أربعة فقط.
  • كما يلزم وجود 15 يوم أو أكثر لإقامة العامل المنزلي عند التنازل.
  • لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية للأشخاص الذين يقل عمرهم عن 25 عام.

خطوات نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر

خطوات نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر
خطوات نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر

يمكنك استطاعة نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية
  • ثم انقر على تبويب خدماتي. 
  • حدد بعد ذلك الجوازات وانقر بعد ذلك على موافقات نقل الخدمات. 
  • والجدير بالذكر أن الموافقة على طلب نقل الخدمات تتم في غضون سبعة أيام من بدء تقديم الطلب. 

كيفية إسقاط العمالة المنزلية 

أكدت الجوازات في المملكة العربية السعودية أن يتم إسقاط العمالة المنزلية إلكترونيا،  وهذا بعد انقضاء ست أشهر من وقت انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال خدمة تواصل في منصة أبشر بعد مرور ثلاثون يوم من انتهاء الصلاحية للتأشيرة. 

ما هي خطوات الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أعلنت منصة أبشر عبر في تغريدة على تويتر أن يمكن الإبلاغ عن تغيب العمالة بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

  • قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
  • ثم قم باختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.
مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    سعر الريال مقابل الليرة اللبناني غلط

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