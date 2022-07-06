ما هي خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونياً عبر منصة نما في السعودية 1443

مع اقتراب عيد الأضحى يرغب الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونياً، ومن أجل ذلك وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة خدمة إمكانية حجز مسلخ لذبح الأضاحي في العيد إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المسلخ لعدم الانتظار وقت طويل وتخفيف التكدس بالمسالخ، وأيضا توفر هذه الخدمة إمكانية اختيار وقت لحجز مسلخ، لذلك دعونا نتعرف على خطوات حجز ذبح الأضاحي فيما يلي تابعونا.

شروط حجز ذبح الأضاحي

تم تجهيز عدد من المسالخ المعتمدة في مختلف المناطق بالمملكة لتخفيف الزحام والتكدس أمام المسالخ، ولكن يوجد مجموعة من الشروط خاصة بحجز ذبح الأضاحي إلكترونياً وهي تتمثل فيما يلي:

دخول المستفيد المسلخ قبل الوقت بساعة فقط.

يسمح بدخول صاحب الذبيحة فقط.

الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية.

يجب التأكد من تهوية السيارة للغنم، وعدم تعرضه لحرارة عالية.

العدد الأقصى للفرد الواحد هو ثمانية ذبائح بالسيارة الواحدة.

رابط حجز ذبح الأضاحي”خدمة حجز مسلخ إلكترونيا”

يمكنك حجز ذبح الأضاحي إلكترونياً في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: