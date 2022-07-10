ما هي خطوات الاستعلام عن فعاليات عيد الأضحى المبارك في السعودية 1443- 2022

يعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد التي يحتفل به المسلمون بعد وقفة عرفات، وذبح الأضاحي وتوزيعها على الأهل والأقارب والمحتاجين، إضافة إلى ذلك تقام الكثير من الفعاليات خلال أيام العيد في مختلف مدن المملكة العربية السعودية مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرهم الكثير من المدن الكبرى التي تقام بها فعاليات العيد، لذلك دعونا نتعرف على فعاليات عيد الأضحى المبارك وأماكن الفعاليات في السعودية ونترك لكم رابط الاستعلام عن الفعاليات تابعنا.

أبرز فعاليات عيد الأضحى في السعودية 1443

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكثير من الفعاليات التي تقام في الرياض وجدة والمدينة المنورة في عيد الأضحى المبارك وتتمثل الفعاليات فيما يلي:

بوليفارد الرياض سيتي، متحف السعادة، مهرجان جزيرة السعادة الترفيهي، الألعاب النارية، احتفالات رقصات السيف، احتفالات حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

فعاليات عيد الأضحى جدة

ستقام العديد من الفعاليات في جدة خلال أيام عيد الأضحى ومن أبرز الفعاليات فيما يلي:

فعاليات الأمانة.

فعالية افروجاك.

فعاليات الواجهة البحرية.

مهرجان آسيا.

فعالية المنتزة المتنقل.

فعالية حدائق الأحياء الدبلوماسية.

مول العرب، فعالية العصر الجليدي.

أماكن فعاليات عيد الأضحى في السعودية 1443

تقام فعاليات عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

حديقة الزهور

وادي نمار.

ملاعب الرياض.

صحاري الرياض.

رياض سفاري.

معرض الرياض للسيارات.

حديقة الردف.

الحي الدبلوماسي.

حديقة مناخ الملك عبد العزيز.

الملز.

رابط الاستعلام عن فعاليات عيد الأضحى في السعودية

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن فعاليات العيد من خلال اتباع الخطوات الآتية: