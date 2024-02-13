ما هي حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية لإقامة مشاريع جديدة؟.. التفاصيل كاملة

انتشرت في الفترة الأخيرة عدة أخبار حول إزالة جبل أحد في السعودية، وهو الأمر الذي لاقى رواجا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشار البعض أنه سيتم إزالة الجبل أو أجزاء منه من أجل إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وهو الأمر الذي لاقى غضب واستهجان العديد من المسلمين حول العالم، لذلك يرغب الكثير من الناس في معرفة حقيقة إزالة الجبل.

جبل أحد

يمتلك جبل أحد مكانة كبيرة لدى المسلمين في المشرق والمغرب، وذلك لمكانته الدينية الكبيرة، إذ لا يزال حتى الآن يحظى بإقبال أعداد كبيرة من المسلمين كل عام، ويرجع ذلك إلى لجوء رسولنا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- للتعبد به كما شهد العديد من معجزات الله لنبيه الكريم، وأشارت عدة شائعات أنه من أجل إقامة مشاريع استثمارية أو توسعة الحرم المكي سيتم إزالة بعض الأجزاء من الجبل وهو ما تم نفيه بشكل قاطع، إذ تعد تلك شائعة متكررة تم ترديدها من قبل ونفيها أكثر من مرة.

أشار الكاتب محمد الساعد في صحيفة عكاظ السعودية أن شائعة هدم جبل أحد والذي شهد أحد أشهر معارك المسلمين بحضور النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تكررت أكثر من مرة في الفترة الماضية مثلها مثل الأخبار حول مشروع نيوم أو مشاريع البحر الأحمر التي تقوم بها للمملكة من أجل تطوير البلاد، وأشار إلى أن تلك الشائعات تلقى رواجا لدى كارهي الدولة السعودية بالرغم من قدوم أكثر من 13 مليون معتمر سنويا لم يلاحظوا أي تغيير في الجبل.