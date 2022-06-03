إن قضية المهن المسموحة أو حتى غير المسموحة بالسعودية أصبحت محط اهتمام وخلاف كبير في الجهات المختصة، ولقد تم التوضيح للمهن التي لن تكون مسعودة ويسمح بها للأشخاص الأجانب، ولكن هناك عدداً من المهن لن تكون واضحة، ولذلك فإننا سنوضح لكم الإجابة عن سؤال ما هي المهن غير المسعودة 2022.

ما هي المهن التي لم يتم سعودتها؟

هناك كثير من المهن يستطيع الأجانب وجميع الوافدين أن يعملوا بها بالشكل القانوني النظامي والمهن هذه تقتصر على الأجانب، أصدرت بقرار رسمياً بعدم سعودتها، وإليكم هذه المهن غير المسعودة وهي كالآتي:

مهن كتاب الحسابات.

السكرتيرة الطبي.

الصيادلة.

مندوب المشتريات.

مدراء الحسابات.

السكرتير التنفيذي.

مساعد محاسب.

مدير المبيعات.

الممرضين.

بائعي المحلات.

أمناء المستودعات الصيدلية.

أمين المخازن.

مديري المبيعات.

المهن المسعودة الجديدة 2022 – 1443

توجد مهن لا يستطيع الأجانب أن يعملوا بها مطلقاً وهي “المهن المسعودة“، ولقد أعلنت وزارة التنمية عن هذه المهن التي تكون ممنوعة بالشكل القطعي على الأجانب، ولقد أكدت الوزارة بأن تلك الوظائف ستكون مقتصرة على الأشخاص السعوديين وهي كالآتي:

أولاً المشرف على الخدمة العامة.

مهنة الناسخ.

مدير الموارد البشرية.

بتقول شؤون الموظفين.

عاملي مخازن المستلزمات النسائية.

مدير التسويق والمبيعات.

العضو المنتدب.

مشرف الصيانة.

موظف الاستقبال.

المُخلص الجمركي.

الكاتب السياسي.

مؤلف إدخال البيانات.

كاتب شكاوى الموظفين.

الاستقبال في الفنادق.

أخصائي شؤون الموظفين.

مشرف السباق المركزي.

مدير علاقات الموظفين.

موظف العلاقات الحكومية.

كاتب خدمة الطعام.

المهن الكتابية.

مهن مؤجل سعودتها بالسعودية

لا تزال توجد بعض المهن لم يتم الفصل فيها أو اتخاذ القرار بسعودتها من وزارة العمل التابعة للمملكة، ولقد تم التأجيل لأخذ هذا القرار الرسمي لأسباب تخص الوزارة، وتلك المهن المؤجلة تكن متمثلة بالتنزيل والحرفية، مهن النظافة، التحميل، مهن الصحة والطب، والجميع الآن بانتظار أن يصدر قراراً رسمياً فاصلاً في هذا الأمر من الوزارة حتى يتم دراسة الموضوع بشكل جيد.

نظام العمل بالسعودية

إن السعودية ترسم خطط تجعلهم قادرين على النهوض بالبلاد لكافة القطاعات، فالحكومة تسمح لجميع الوافدين العمل بها طبقاً لبعض الشروط، والقواعد الواجب تنفيذها لضمان العمل والإقامة داخلها، ولقد حددت مهن يسمح بها للأجانب وتكون غير مسعودة وأصدرت قرارات حول هذا الأمر.