ما هي المستندات المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية 2022

العديد من الأشخاص يتساءلون عن طريقة تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة العربية السعودية، وقد قدمت الإدارة العامة للجوازات بتقديم إجابة عن هذا السؤال، وهذا من خلال الحساب الرسمي على تويتر، وجاء في هذا التوضيح بأنه حسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، لا يمكن للزائر أن يحول الزيارة إلى إقامة في المملكة، وكل من يزور السعودية يجب أن يغادر قبل أن تنتهي التأشيرة الخاصة به، وهذا من أجل تفادي الغرامة التي تقدر بقيمة ألف ريال سعودي، كما أنه لا يجوز للأجانب المغادرة من البلد خلال شهرين بعد أن تنتهي التأشيرة.

طريقة تحويل الزيارة إلى إقامة

كشفت المديرية العامة للجوازات عن طريقة تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، وأثناء تواجد الشخص في المملكة يمكنه تحويلها وفقا للعديد من الإجراءات الهامة، وهذا دون القيام بالخروج ورفع حالة التخريج، وحاليا يجب أن يكون الزوج حاصلا على لقاح كورونا ويثبته في تطبيق توكلنا وصحتي من أجل أن يتمكن من التحويل، وأيضا بعد أن تتم الموافقة من الكفيل وللموافقة على تحويل الإقامة يجب أن تحصل الزوجة أيضا على جرعة اللقاح.

شروط تحويل الزيارة إلى هوية مقيم

يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى هوية مقيم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والأمر يشمل كل من تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأيضا العامل المقيم نظاميا في السعودية، ولكن يجب أن يكون الوالدان حاملان لإقامة نظامية وسارية المفعول.

المستندات المطلوبة للزوجة من أجل إصدار إقامة

يجبأن تقدم المرأة المتزوجة عدة مستندات من أجل إصدار الإقامة والحصول على الموافقة، وتتمثل فيما يلي: