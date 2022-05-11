ما هي الفائدة من استراتيجية السؤال المتبادل 

تعتبر استراتيجية السؤال المتبادل من أفضل استراتيجيات التعليم والتي لها أهمية بالغة في قدرة الطالب على الاستيعاب وفهم المعلومة وتعزيز التواصل بينه وبين المدرس، والتي تكون من خلال مجموعة من الضوابط لابد من اتباعها من قبل الطالب حتى يستفيد من المعلومات الموجهة إليه وتذكرها بكل سهولة، وإليكم في هذا المقال التفاصيل الخاصة باستراتيجية السؤال المتبادل.

ماهي استراتيجية السؤال المتبادل

تكون من خلال طرح الأسئلة من جانب المعلم لمعرفة هل استوعب الطالب المعلومة ومن خلال الأجوبة سوف سيكشف بسهولة عن مدى استيعاب الطالب، وإذا لم يستوعب الطالب لابد من طرح الأسئلة على المدرس من جانبه لتوضيح النقاط التي لم يستطع فهمها.

فوائد استراتيجية السؤال المتبادل

تعتبر من أفضل الطرق التي تساعد الطالب على تحصيل درجات عالية في المواد الدراسية المختلفة وهذا لأنها تعتمد على التحليل للمعلومات التي يحصل عليها الطلاب وفتح باب الحوار بينه وبين المدرس مما يكسر حواجز الخوف ويجعل الطالب مؤهل لاستيعاب المعلومة بكل سهولة

طريقة فعالة في سهولة تذكر المعلومات حيث أن الطالب الذي يقوم بطرح الأسئلة على المدرس حول المعلومة التي لم يفهما بشكل جيد يكون بكامل تركيزه عند إجابة المدرس عليه ويكون عقله متأهبًا لمعرفة شرح المعلومة ومن ثم يساعد على ثبوتها في عقله مما يؤدي إلى تذكر المعلومة وتحصيل أعلى الدرجات.

السؤال المتبادل يساعد على إعمال العقل وترتيب المعلومة بشكل سلس في المخ دون الحشو واخذ دور المتلقي مما يجعل الطالب قادر على استيعابها بكل سهولة دون تعقيد.