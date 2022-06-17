ما هي السنة التحضرية المعتمدة في أغلب جامعات السعودية

قررت حكومة المملكة مؤخرا القيام بتطبيق إحدى تجارب الدول المتقدمة، ولذلك تم طرح سؤال ما هي السنة التحضيرية التي سيتم اعتمادها في مختلف الجامعات بالسعودية، وهي تسعى بالدرجة الأولى إلى إعداد الطلاب في مجموعة من التخصصات المعينة، وفي هذا المقال سنتعرف على الاستراتيجية المتبعة في تدريس مختلف المواد حسب المقررات في كل كلية، وأهم المسارات للسنة الدراسية الجديدة.

ما هي السنة التحضيرية

تجدر الإشارة لمن يطرون سؤال ما هي السنة التحضيرية بأنها برنامج أكاديمي معتمد في العديد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام جديد هدفه الأول هو تأهيل الطلاب الجامعيين لمختلف التخصصات، مثل الهندسة والصحة، بالإضافة إلى التخصصات العلمية والنظرية، ويتم تحديد التخصص الفرعي لكل طالب بالنظر إلى النتيجة التي تحصل عليها في هذه السنه التحضيرية.

ولتوضيح أكثر، مثلا كل طالب يرغب في الذهاب لكية الطب البشري، يجب أن يكون حاصلا على أعلى نسبة في المقررات الخاصة بالتخصص الصحي، أما إن كان يريد دراسة تخصص طب الأسنان أو الصيدلة، من الممكن أن يتم قبوله بمعدل أقل في تخصص الصحة.

آلية الدراسة في السنة التحضيرية

كل المقررات الدراسية التي يردسها الطلاب في السنة التحضيرية تختلف تبعا للتخصص العام بين كليات الهندسة والصحة، والنظرية والعلمية أيضا، وبشكل عام يتم التركيز على تأهيل الطالب وإعداده وتطوير مهاراته في استخدام الحاسب، ويدرس الطلاب العديد من المواد مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، وبرنامج خاص باللغة الإنجليزية.

مسارات السنة التحضيرية

هناك عدة مسارات بالسنة التحضيرية، ونذكرها لكم في النقاط التالية: