ما هي الرسوم المفروضة على المقيمين والمرافقين في المملكة العربية السعودية وكيفية حسابها

قامت المملكة العربية السعودية بإعلان الرسوم المفروضة على المرافقين في المملكة، و ذلك لعام 2022 حيث جاء ذلك الإعلان ضمن تلك الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة العربية السعودية على تنفيذها، و ذلك بحلول 2030 حيث سيقوم المواطنين المقيمين في المملكة السعودية بدفع تلك الرسوم نظير إقامتهم بها في المقابل التمتع بكافة الرفاهيات المختلفة، و الخدمات التي تقدم لهم في كافة القطاعات حيث يتم الإعلان عنها من قبل الجوازات بالمملكة، و تعد تلك الرسوم بمثابة دعم قوي للاقتصاد السعودي، و النهوض به بما توفره تلك الرسوم من مبالغ مالية طائلة تنهض، و تنعش خزينة الدولة، و الاقتصاد السعودي.

ما هي الرسوم المفروضة على المرافقين في المملكة السعودية لعام 2022 ؟

لقد تم زيادة الرسوم المفروضة على المرافقين عن السنين السابقة حيث كانت تقدر تلك الرسوم في عام 2017 ب100 ريال سعودي، أما في عام 2020 فكانت تقدر ب300 ريال، أما العام الحالي فقد زادت إلى 400 ريال حيث تعد تلك الرسوم من الأشياء التي ترهق المواطنين من كافة أنحاء العالم، و مختلف الجنسيات لأنها إلزامي أن يتم دفعها، و التي تعد عبء عليهم بالإضافة لعبء المعيشة في المملكة السعودية، و تنخرط تلك الأموال في خزينة الدولة، و تعد داعم قوي للاقتصاد.

كيفية حساب رسوم المرافقين لعام 2022 ؟

يمكن لكل مقيم داخل المملكة العربية السعودية بحساب الرسوم الواجب دفعها، و الملزمين بها كل عام:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مقيم.

الضغط على زر “تحديد الإقامة”.

يقوم الشخص بكتابة عدد المرافقين، و مدة الإقامة داخل المملكة بالإضافة إلى موعد تجديد الإقامة.

أن يقوم المقيم بالضغط على التاريخ المحدد لانتهاء الإقامة الخاصة به.

الضغط على زر “احتساب”.

سيظهر بعد ذلك قيمة الرسوم المفروضة عليه، و التي يجب القيام بسدادها.

في النهاية الضغط على زر كشف الحساب حتى يتمكن من الدفع المباشر بكل سهولة.

الاحتفاظ بوصل الحساب لتقديمه في مكتب الجوازات بالمملكة.

ما هي الفئات المعفاة من دفع تلك الرسوم في المملكة ؟

وضحت المملكة أن هناك فئات من المرافقين معفيين تماماً من دفع تلك الرسوم:

الزوجة الأولى للشخص المقيم.

الأطفال الذكور، و الإناث الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

الشركات الصغيرة التي عدد الموظفين بها 4 موظفين فأقل.

الحاملين للجنسية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

متى لا يدفع المرافقين والتابعين نهائياً؟

حدد مكتب الجوازات أن هناك حالة واحدة فقد يمكن من خلالها إعفاء المرافقين و التابعين من الرسوم تماماً، و هو أن يقوم الشخص بنقل كافة الخدمات الخاصة به إلى الكفالة حيث يستمر الإعفاء من الرسوم حتى انتهاء فترة الكفالة.