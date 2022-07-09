ما هي الإقامة المميزة في السعودية ومميزاتها وشروطها

من ضمن الأسئلة المطروحة في المملكة ما هي الإقامة المميزة في السعودية ومميزاتها، وقد قامت حكومة السعودية باستحداث نظام هذه الإقامة، كما حرصت على تيسير أمور التقديم لكل الأشخاص الذين يريدون الحصول عليها، كما أنهم يرغبون في معرفة شروطها، وقد تأسست وفق مرسوم ملكي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 14 مايو 2019، وهي في الأصل مستقلة إداريا وماليا، وتتيح للمستفيد الحصول على عدة مزايا مقابل دفع الرسوم مقدّما من أجل الحصول على الإقامة.

ما هي الإقامة المميزة في السعودية؟

تجدر الإشارة لمن يتساءلون ما هي الإقامة المميزة في السعودية، بأنه يمكن دفع رسوم هذه لإقامة بشكل سنوي، وبعد الحصول عليها لا يشترط مدة معينة للإقامة في المملكة، كما أنها لا تشترط إقامة المتقدم في أراضي السعودية، ومن خصائصها نذكر لكم ما يلي:

يُعامل المستفيد نفس معاملة لشخص المقيم، بحيث تطبق عليهم مختلف الأحكام النظامية والضريبية

الإقامة المميزة لا تتيح له الحصول على الجنسية

قيمة هذه الإقامة تختلف باختلاف المدة، الإقامة غير المحددة هي 800000 ريال تُدفع مرة واحدة

في حين أن الإقامة المحددة رسومها تكون 100000 للسنة الواحدة.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

إمكانية الحصول على عقارات سكنية

كما يتمكن المستفيد من شراء وامتلاك وسائل النقل

إلى جانب ذلك يمكن الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب

الاستفادة من عقارات مكة والمدينة المنورة

إمكانية الاستفادة من مختلف الأعمال التجارية

امتلاك حرسة الدخول والخروج إلى السعودية.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من واحد وعشرون عاما

تقديم جواز سفر ساري المفعول، مع إثباتات مالية

إن كان المتقدم مقيم في السعودية، يجب أن تكون الإقامة الخاصة به نظامية

ألا يكون له أي سوابق عدلية، ولا يكون مصاب بمرض معدٍ، ولا يكون تاريخ الإثبات قد تجاوز ستة أشهر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال ما هي الإقامة المميزة في السعودية، وذكرنا لكم كل مزايا وشروط هذه الإقامة في المملكة.