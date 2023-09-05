ما هي اشتراطات الغذاء والدواء للأغذية في المنشآت الحكومية؟

تهدف الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي في المنشآت الحكومية، وتشجيع منسوبي المنشآت الحكومية والخاصة على اتباع نظام غذائي صحي خلال أوقات تواجدهم بها، والحفاظ على الصحة العامة وتحسين السلوك الغذائي للفرد في المجتمع، مما ينتج عنه انخفاض معدلات العديد من الأمراض المزمنة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء-مصدر الصورة: منصة الهيئة

دليل “المعايير التغذوية”

واصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل “المعايير التغذوية” للأغذية المقدمة في المنشآت الحكومية، ويأتي إصدار الدليل استجابة لاهتمام الهيئة بالصحة العامة، وحرصها على توفير خيارات غذائية صحية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

اشتراطات مقدمي خدمات الأغذية

ويستهدف الدليل المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام في القطاعات الحكومية والخاصة كالمطاعم والمقاهي.

ويتضمن الدليل الاشتراطات والضوابط الواجب توفرها لدى مقدمي خدمات الأغذية، والتي تهدف إلى توفير خيارات غذائية صحية للعملاء، وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي:

• توفير الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية، وأحجام مختلفة من الوجبات، وأصناف من الفواكه والخضار الطازجة، وخيارات عالية الألياف، وخيارات من اللحوم ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدهن، وأطعمة مطهية بطرق صحية، وصلصات قليلة الدسم مع أفضلية تقديمها منفصلة، وأطعمة منخفضة الملح والصوديوم أو استخدام بدائلهما، واختيار منتجات لا تحتوي على سكريات مضافة، إضافة إلى توفير مشروبات أكثر صحية، وحلويات قليلة السعرات الحرارية.

• توفير خيارات عالية الألياف، وتوفير القهوة والشاي منزوعة الكافيين، وخيارات إضافية تكون قليلة أو خالية الدسم، وحلويات ومخبوزات قليلة السعرات الحرارية.



• اختيار شركات آلات البيع التي تقدم خيارات صحية متنوعة، مع مراعاة أن تكون مواصفات الماكينة المستخدمة ملائمة لنوع الطعام، مع أفضلية استخدام الماكينات ذات المصعد الإلكتروني لتجنب تلف الأطعمة الموجودة بداخلها، كما يجب أن تكون الآلات مبردة، وتزويدها بمولد للطاقة احتياطي عند انقطاع التيار الكهربائي أو الصيانة، ويجب على المتقدم تغذية الماكينات بشكل يومي والتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية، والتأكد من تغليف المنتج بشكل صحيح.

• توفير عصائر الفواكه الطازجة 100% حيث يمنع استخدام السكر المضاف فيها، مع تجنب العصائر التي تصنف كنكتار أو شراب الفاكهة خلال إعدادها، وتوضيح مكونات العصير أو الكوكتيل، مع منع الادعاءات الصحية والتغذوية المضللة.



• توضيح اسم المنتج الغذائي، قائمة المكونات، وقائمة مسببات الحساسية، وكمية الطاقة، كمية البروتين، مجموع الكربوهيدرات، الدهون، الدهون المشبعة، الدهون المتحولة، الكوليسترول، الملح أو الصوديوم، المجموع الكلي للسكريات، السكر المضاف، ومقدار أي مغذي آخر يتم الادعاء بأثره التغذوي أو الصحي.

• تحديد وكتابة اسم الفاكهة المستخدمة ونوع العصير أو الشراب أو النكتار على بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة، وتطرّق إلى كيفية طرق توضيح المحتويات على علب العصائر، والحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية.

• منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا والتي تعد المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية، في جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.

توفير خيارات غذائية صحية

وبإصدار هذا الدليل، تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بتوفير خيارات غذائية صحية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة.