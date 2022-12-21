كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن إجابة سؤال ما هي أسباب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين في السعودية، وهناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يتم رفض طلباتهم لمرتين متتاليتين وهم يتساءلون عن الأسباب التي أدت لذلك، وللإشارة فإن حساب المواطن هو من برامج الدعم الهامة والأساسية التي توفرها حكومة السعودية لكل المقيمين بغرض مساعدتهم على توفير المتطلبات الضرورية، وهذا في إطار النهوض باقتصاد المملكة وتحقيق منظورها للتطوير لسنة 2030.

أسباب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توضيحا حول أسباب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين في السعودية، وقد نوهت إلى أنه في حال عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته الشخصية خلال خمسة عشر يوم كحد أقصى من تاريخ تغير البيانات الخاصة بالشخص، سيتم وقف الدعم عن كل أفراد الأسرة.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن تقديم اعتراض حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت بعد ذلك عليك أن تضغط على خيار اعتراض الأهلية سيتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة، اختر منها أسباب عدم الأهلية يجب أن تصحح وتعدل على الأسباب التي جعلت ملاحظة غير مؤهل تظهر بعد أن تنتهي من الخطوات السابقة انقر على زر تقديم اعتراض.

شروط حساب المواطن

هناك شروط هامة يجب أن تتوفر في كل المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وهي: