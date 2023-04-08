ما هى شروط قرض الأسرة الجديد من بنك التسليف بدون فوائد وبدون كفيل بالتقسيط 5 سنوات؟

هناك العديد من البنوك المميزة في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه البنوك هو بنك التسليف السعودي؛ حيث يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على قرض مالي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم إدارية، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتحدث عن الشروط اللازمة والأوراق والمستندات المطلوبة فتابعوا معنا الآن.

مميزات بنك التسليف السعودي

هناك العديد من المميزات التي يتميز بها بنك التسليف السعودي؛ حيث يمكنك الحصول على قرض بدون فوائد وبدون كفيل بالإضافة إلى التقسيط لمدة طويلة وهي خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى تبعًا للمعايير الإسلامية فلا يوجد فوائد أو رسوم إدارية على المبالغ التي يأخذها الفرد أو الـسرة.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي 1444

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي 1444، ومن ضمنها التالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة راتب ثابت ولا يتعدى 14500 ريال سعودي.

ولكن إذا كان المتقدم فرد واحد فقط، يجب أن يكون لديه دخل شهري ثابت ولا يزيد عن 3000 ريال سعودي

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.

تقديم الهوية الوطنية للشخص المتقدم، ولكن يجب أن تكون غير منتهية الصلاحية.

والجدير بالذكر أنه لضمان الحصول على القرض يجب أن يكون هناك إعالة طفل أو أكثر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

بنك التسليف يقدم العديد من القروض التي تساعد المواطنين السعوديين داخل المملكة، وتتميز القروض الخاصة به أنها تتوافق مع جميع معايير الشريعة الإسلامية فهو بدون دفع رسوم إدارية أو فوائد أو أي مبلغ مالي على المبلغ الأصلي الحاصل عليه الشخص المستفيد والحصول على قرض الأسرة يجب إحضار المستندات والأوراق التالية: