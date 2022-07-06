ما هى خطوات التسجيل في التطوع الصحي للحج 1443؟ لمساعدة حجاج بيت الله الحرام

يرغب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة خطوات التسجيل في التطوع الصحي للحج، وذلك بهدف مساعدة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الكثير من الخدمات للحجاج، وتستعد المملكة حالياً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من داخل وخارج الدولة، ومن خلال هذا التقرير سوف تتعرف على كيفية التسجيل في التطوع الصحي للحج 1443 تابعونا.

خطوات التسجيل في التطوع الصحي للحج موسم 1443

يحق لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين التسجيل في التطوع الصحي للحج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التطوع الصحي للحج من خلال الضغط هنا

قم بالضغط على زر تسجيل دخول، أو القيام بإنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب من قبل.

قم باختيار تبويب” فرصنا التطوعية” من الصفحة الرئيسية.

بذلك يتم استعراض الفرص المتاحة أمامك، قم باختيار الفرص التطوعية المناسبة لك.

اضغط بعد ذلك على تبويب” انضم معنا”.

قم بعد ذلك بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة واضغط على زر تقديم طلب.

انتظر حتى يتم التواصل عقب القبول.

موعد تسجيل التطوع الصحي للحج 1443

لراغبي التسجيل في التطوع الصحي للحج سيكون مستمر حتى اكتمال العدد المطلوب، والجدير بالذكر يكون فترة التطوع أربع أيام فقط تبدأ من 5/7/ 2022 إلى يوم 9/7/2022 ميلادياً، ويوافق هجرياً تاريخ 10 ذي الحجة 1443، وبالتالي يجب على الراغبين في التسجيل الإسراع في التسجيل قبل انتهاء العدد المطلوب.