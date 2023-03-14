ما هو موعد نزول دعم حافز 1444 وكيفية التسجيل في الدعم المالي طاقات برقم الهوية عبر الجوال

يترقب العديد من المستفيدين من دعم حافز في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم الشهري، ويتم تحديد موعد نزول دعم حافز وفقًا لتقويم الصرف المعلن عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث يتم صرف الدعم بشكل شهري للمستفيدين المسجلين في البرنامج، ويتم إرسال رسائل نصية إلى المستفيدين لإعلامهم بموعد نزول الدعم والمبلغ الذي سيتم صرفه.

موعد نزول دعم حافز

يتم تحديد موعد صرف الدعم وفقًا لتقويم الصرف الذي يحدده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي لحافز وعلى وسائل الإعلام المختلفة علاوة على ذلك، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن موعد نزول الدعم من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحافز (920020301) أو من خلال الدخول إلى حساباتهم الشخصية في موقع حافز الإلكتروني، ومن المهم التأكد من صحة بيانات الحساب البنكي المسجلة لدى حافز، وتحديثها إذا لزم الأمر، لضمان صرف الدعم بشكل صحيح وفي الموعد المحدد، ومن ثم موعد نزول حافز أبريل 2023 – شعبان 1444 سيبدأ بعد 22 يومًا من الآن.

كيفية التسجيل في حافز الدعم المالي

يمكن للمستحقين لهذا لـ الدعم المالي لحافز التسجيل فيه من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع دعم حافز (https://www.taqat.sa) وتحديد اللغة العربية.

الخطوة الثانية: إدخال بيانات الهوية الوطنية للمستفيد وتاريخ الميلاد.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجوال المسجل بالبنك والذي يرغب المستفيد باستلام الدعم فيه.

الخطوة الرابعة: تحديد كلمة المرور وتأكيدها.

الخطوة الخامسة: إدخال بيانات العائلة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية والمالية.

الخطوة السادسة: تقديم الطلب وانتظار التحقق من صحة البيانات المقدمة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تقييم الطلب وإذا تم الموافقة عليه، سيتم إرسال الدعم المالي إلى حساب المستفيد في البنك المسجل بالرقم المدخل في الخطوة الثالثة. يجب على المستفيد الحرص على إدخال بياناته الشخصية بشكل دقيق.