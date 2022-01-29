طريقة تقديم طلب تعويض العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة 1443

يبحث العديد من المقيمين في السعودية عن طريقة تقديم طلب تعويض العشوائيات، وخاصة بعد أن تم صُدور مرسومًا ملكيًا يوضح خريطة إزالة عشوائيات جدة من أجل خطة المملكة 2030، وتهدف لإزالة أحياء جدة العشوائية لكي تطور الطرق والبنية التحتية بمشروعات قومية تخدم جميع سكان المملكة.

بوابة أمانة جدة لاستقبال طلبات تعويض العشوائيات

حيث قامت بوابة أمانة جدة بالإعلان عن استقبال “طلبات تعويض العشوائيات” لكي تستقبل الطلبات الخاصة بالأشخاص المتقدمين، ومن المؤكد بأن التعويضات عن “الأراضي المملوكة بصكوك شرعية” ستكون عن الأرض والأنقاض، “والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية” ستكون عن الأنقاض، وسوف يتم استقبال الطلبات بداية من “يوم الأحد 26 جمادي الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022” بشكل رقمي لتسهل على المتقدمين من مختلف المناطق ويتم ذلك من خلال اتباع الطرق التالية:

طريقة التقديم طلبات التعويض على موقع أمانة جدة

وقام موقع أمانة جدة بتحديد طريقة التقديم لكي تسهل على المواطنين ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على “بوابة أمانة جدة”من هنا. ثم قم بالنقر على “الخدمات الرقمية”. ثم قم بالضغط على “تقديم معاملة”. قم بكتابة البيانات والمعلومات بدقة. قم بوضع المستندات المطلوبة. يجب الضغط على “التالي”. قدم الطلب بشكل صحيح. اضغط على إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لاستقبال طلبات التعويض