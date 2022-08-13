ما هو قرض الأسرة ومن هم المستحقين البنك السعودي للتسليف والادخار

آلاف الأسر السعودية تتساءل ما هو قرض الأسرة ومن هم المستحقين، والمملكة العربية السعودية تهدف دوما إلى تقديم الدعم النقدي اللازم للمحتاجين من أجل سد حاجياتهم الضرورية وتوفير كل المتطلبات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والمملكة تسعى للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي معا من أجل تحقيق منظورها للتطوير لسنة 2030، وسنجيبكم عن استفساركم من خلال هذا المقال، كما سنتطرق إلى الحديث أيضا عن شروط قرض الأسرة.

ما هو قرض الأسرة ومن هم المستحقين

من الاستفسارات التي تشغل السعوديين ما هو قرض الأسرة ومن هم المستحقين له، ويعرف على أنه مبلغ مالي معين يتم تقديمه من طرف البنك السعودي للتسليف والادخار للأفراد المحتاجين من ذوي الدخل المنخفض، والذين لا يكفيهم معاشهم من أجل توفير ما يحتاجونه، وبعض الأسر تواجهها أزمات مالية أحيانا لذلك يكونون بحاجة لمبالغ من المال، والحكومة تقدم لهم فرصة الحصول على القروض، إلا أنه هناك شروط الحصول على قرض الأسرة.

شروط وأحكام قرض الأسرة

من أبرز شروط الحصول على قرض الأسرة، والتي يجب أن تتوفر في جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القروض التي تقدمها حكومة المملكة، نذكرها لكم في النقاط التالية:

يجب ألا يكون الدخل الشهري لكل فرد من العائلة أكثر من 2 ألف ريال سعودي

إن كانت الراغبة في الاستفادة امرأة، فيجب أن تكون من فئة المطلقات أو الأرامل أو هجرها زوجها ولا عائل لها، ويجب أن تحضر مستند يثبت إحدى الحالات المذكورة من المحكمة، على أن تكون وثيقة رسمية معترف بها.

بالنسبة للأبناء المعولين لا يجب أن يكون سنهم أكثر من 24، ويكونوا غير متزوجين أيضا

إن كان الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن يكونوا عاطلين عن العمل

في حال كان رب الأسرة الذي يريد الحصول على القرض كافلا لأيتام، يجب أن يحضر مستند رسمي أيضا.

أهداف البنك السعودي للتسليف والادخار

مساعدة الأشخاص المحتاجين على إنشاء مشاريعهم الخاصة توفير التمويل الاجتماعي والدعم الكافي لذوي الدخل المنخفض تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع سياسة الادخار.

نصل إلى ختام مقال ما هو قرض الأسرة ومن هم المستحقين، كما ذكرنا لكم أهم أهداف البنك السعودي التي يطمح لتحقيقها، وذكرنا لكم أيضا في مجموعة من النقاط المختصرة شروط قرض الأسرة.