ما هو سن التقاعد العسكري الجديد 1443 بعد التعديل؟.. وفقًا لآخر قرارات في السعودية

مجلس الوزراء السعودي عقد اجتماع لكي يدرس الكثير من الأمور التي تخص العسكريين في السعودية، حيث تم إدخال بعض التعدلات على نظام التقاعد العسكري والمدني أيضًا، حيث ترغب المملكة في تقديم المعلومات الكافية لهم لكي يتعرفون على حقوقهم وواجباتهم أيضًا، لذا سوف نُجيب على سؤال الكثيرين عن ما هو سن التقاعد العسكري الجديد وفقًا لآخر تعديلات.

سن التقاعد العسكري الجديد

قامت المملكة العربية السعدية بإدخال بعض التعديلات على سن التقاعد العسكري والتي سنوضحه خلال الجدول التالي:

سن التقاعد للضباط



هناك بعض التعديلات التي تم أدخالها على نظام التقاعد والتي سنوضحها خلال الجدول التالي:

مرتبة سن التقاعد

شروط نظام التقاعد العسكري

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في نظام التقاعد بعد التعديل وهي:

ينبغي أن يكون الشخص مُعين بشكل قانوني ورسمي.

في حال قضى في خدمتى العسكرية 18 عام يُمكنه الحصول على المعاش.

إذا كان من ضمن الأفراد الجنود فيكون سن التقاعد بناءً على رُتبه.

إذا كان مجموع خدمته لا يقل عن 20 عام وألا تقل خدمته العسكرية فقط عن 8 سنوات فيمكنه الحصول على التقاعد.

في حال رغبة الشخص في الإحاله للمعاش المبكر فلابد أن يكون مضى في خدمته مدة لا تقل عن 15 عام.

طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات ويُمكنهم ذلك عن طريق الآتي: