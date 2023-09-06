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ما هو سبب ظهور قرود البابون في شوارع مدينة الرياض… عضو مركز الحياة الفطرية يجيب

أحمد أبو الدهب

بين عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم عارف، السبب الرئيسي في ظهور قرود البابون في أحد أحياء مدينة الرياض.

- صورة 1 - ما هو سبب ظهور قرود البابون في شوارع مدينة الرياض... عضو مركز الحياة الفطرية يجيب

صورة لقرد البابون- مصدر الصورة: "قناة الإخبارية تويتر"

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ومن جانبه فقد صرح عضو المركز مضيفا، في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن سبب ذلك هو نتيجة بيع واقتناء غير قانونية لقرود البابون ويقوم بذلك بعض المواطنين، وتعتبر هذه الممارسات في بيع وشراء تلك الحيوانات الفطرية كلها مخالفة للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد علق على مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا ظهر من خلاله قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، وقد أشار إلى أن الفرق الميدانية بالمدينة تقوم بالعمل على معالجة هذا الوضع المخالف للأنظمة.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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