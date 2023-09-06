ما هو سبب ظهور قرود البابون في شوارع مدينة الرياض… عضو مركز الحياة الفطرية يجيب

بين عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم عارف، السبب الرئيسي في ظهور قرود البابون في أحد أحياء مدينة الرياض.

صورة لقرد البابون- مصدر الصورة: "قناة الإخبارية تويتر"

ومن جانبه فقد صرح عضو المركز مضيفا، في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن سبب ذلك هو نتيجة بيع واقتناء غير قانونية لقرود البابون ويقوم بذلك بعض المواطنين، وتعتبر هذه الممارسات في بيع وشراء تلك الحيوانات الفطرية كلها مخالفة للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

فيديو | عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. إبراهيم عارف: حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية #الإخبارية pic.twitter.com/YqPGmDMBDm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023

من ناحية أخرى كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد علق على مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا ظهر من خلاله قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، وقد أشار إلى أن الفرق الميدانية بالمدينة تقوم بالعمل على معالجة هذا الوضع المخالف للأنظمة.