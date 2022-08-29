سبب تراجع التمويل العقاري في السعودية خلال يوليو الماضي

شهدت الفترة الأخيرة التنويه عن بعض الاحصائيات بخصوص التمويل العقاري في السعودية، والتي جاءت تتضمن تراجع في التمويل العقاري وذلك خلال شهر يوليو، وقد قام رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، بالتنويه عن بعض التفاصيل الهامة التي تتعلق بتراجع التمويل العقاري في السعودية هذه الفترة والسبب الذي أدى الى ذلك، وسوف نستعرض أبرز ما جاء في أسباب تراجع التمويل العقاري في السعودية في شهر يوليو.

سبب تراجع التمويل العقاري في السعودية خلال يوليو

وقد نوهت المصادر الرسمية إن تراجع القروض الشخصية والعقارية في السعودية والتي جاءت خلال شهر يوليو الماضي بالبنوك السعودية، جاء بسبب إجازة عيد الأضحى، وذلك حيث نجد أن القطاع الخاص كان مقفلاً في جميع انحاء السعودية خلال فترة اجازة عيد الاضحي والتي جاءت على نحو 10 أيام، وكذلك تم قفل العمل في القطاع الحكومي على نحو مدة أسبوعين، وهو التعطل الذي كان له تأثير كبير على النمو الخاص بالقروض الشخصية والعقارية، وذلك يرجع الى قفل البنوك المختلفة السعودية خلال هذه الفترة.

انخفاض التمويل العقاري في السعودية

وقد اشار كذلك عبدالله الحامد من خلال تصريحات هامة اليوم، بأنه بالنظر إلى القروض الشخصية، فنجد أنها قد شهدت نمواً على أساس سنوي، وذلك بنسبة 13.7% والتي جاءت خلال يوليو الماضي، وقد اكد على أنه عبارة عن نمو متميز في الأوضاع الحالية، وقد جاء كذلك تقرير ساما يوضح حدوث تراجع كبير في التمويل السكني الجديد والذي يتم تقديمه من جانب البنوك السعودية للأفراد في يوليو الماضي، حيث رصد التقرير ان هناك انخفاض بنسبة تصل الى 45% وذلك على أساس شهري، كما جاء بانخفاض على نحو نسبة 23% على أساس سنوي، ليسجل على نحو 7.2 مليار ريال.