ما هو رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن وخطوات الاعتراض؟

يظهر للعديد من المتقدمين ببرنامج حساب المواطن، بعد الانتهاء من دراسة أهلية الطلبات المقدمة، رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن، كما يقوم البرنامج بتنبيه المستفيدين لإتخاذ الإجراءات الضرورية، بإظهار عدد من الرموز، وسنقوم من خلال التقرير بعرض تفاصيل الرموز التي تظهر على البرنامج، بجانب الإجراءات الواجب اتخاذها في كل حالة.

رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن

يشير رمز 1016 الذي يظهر لبعض المتقدمين بالبرنامج، إلى عدم تقديم المستندات والوثائق المطلوبة بالبرنامج، ويمكن للمستفيد في تلك الحالة، التوجه إلى إدارة المرفقات والإطلاع على المرفقات المذكورة بكل سهولة باتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد.

قم بالدخول على قائمة تفاصيل الطلب.

قم بالنقر على إدارة المرفقات.

قم برفع المرفقات المطلوبة.

سيقوم البرنامج من خلال الخطوات السابقة كذلك بعرض أسباب عدم الأهلية بشئ من التفصيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة، عن ضرورة استيفاء الشروط التالية للحصول على الدعم واستحقاق الأهلية بالبرنامج:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث تم إطلاق برنامج حساب المواطن لتقديم الدعم للمستحقين من مواطني الدولة، ويمكن في تلك الحالة استثناء أصحاب بطاقات التنقل بالمملكة وأبناء السعوديات. صحة البيانات المدخلة من قبل المستفيد وتوافقها مع جميع الوثائق والمستندات التي يتم رفعها وكذلك الجهات ذات العلاقة، ويقوم البرنامج باستبعاد الطلبات المقدمة التي يظهر بها خطأ بالبيانات. الدعم مقدم للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية دون غيرهم ممن تتوافر لديهم الشروط السابقة.

الفرق بين الاستحقاق والأهلية

تشير الأهلية إلى الأفراد من المواطنين والمواطنات والأبناء وأزواجهن وحاملي بطاقات التنقل، ممن يلحقهم دعم حساب المواطن، بينما يقصد بالاستحقاق، قيمة الدعم المادي الذي يقوم البرنامج بتقديمه لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية، ويتم تحديد قيمة الاستحقاق بناء على المعايير الثلاثة التالية:

الفئات العمرية للتابعين.

أعداد التابعين.

الدخل الكلي للأسرة.

رموز عدم الأهلية

يقدم برنامج حساب المواطن للمستفيدين في عدم الأهلية، عدد من الرموز التي يمكن من خلالها الاستدلال على أسباب عدم الأهلية والإجراءات المطلوبة في تلك الحالة، ومن بين الرموز التي يتم إظهارها التالي:

الرمز 1008

يشير هذا الرمز إلى وجود إختلاف بين الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب التي أفصح عنها وبين الحالة المسجلة لدى الأحوال المدنية، وفي تلك الحالة يجب على صاحب الطلب التحقق من الحالة المسجلة مرة أخرى وإعادة تقديم الطلب.

الرمز 1501

يشير الرمز إلى عدم قيام الفرد المستقل، برفع المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن، ويجب في تلك الحالة رفع جميع المستندات المطلوبة وإعادة تقديم الطلب مرة أخرى.

الرمز 1012

يقوم البرنامج باعتبار الفرد الذي تجاوز ال24 عام مستقل ومستحق للأهلية، في حالة تقديمه المستندات التي تثبت استقلالية المسكن، ورمز الأهلية 1012 يشير إلى تسجيل التابع لمستفيد رئيسي مستقل بالبرنامج.

رمز 1001

يظهر هذا الرمز للمستفيدين، في حالة عدم تطابق المستندات المقدمة من المستفيدين مع البيانات لدى الأحوال المدنية، ويمكن الدخول على دراسة الأهلية بمنصة حساب المواطن للإطلاع على المزيد من التفاصيل.

رمز 1006

يختص الرمز بالمتزوجين من المسجلين بالبرنامج، ويشير هذا الرمز إلى عدم تسجيل الزوجة كتابع لدى المستفيد الرئيسي، ويجب في تلك الحالة، دخول الزوج على منصة البرنامج لإضافة الزوجة كتابع.

الاعتراض على عدم الأهلية

يمكن للمستفيدين من البرنامج، تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية من خلال اتباع الخطوات التالية: