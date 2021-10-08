ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 2021

رقم الضمان الاجتماعي الموحد هو أحد الأرقام الحكومية التي لا غنى عنها للمواطنين السعوديين، لأنه يُمَكنهم من التحقق من معلوماتهم وبياناتهم، من فترة التسجيل حتى تاريخ التقاعد، ويُمَكنهم من تحديد التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل والموارد البشرية وذلك من خلال البوابة الإلكترونية، واليوم عبر “نجوم مصرية” سنوضح رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 2021.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

توفر بوابة الضمان الاجتماعي ثروة من المعلومات حول المعاشات ومواعيد استحقاقها، وقد أطلقت الحكومة السعودية مؤخرًا العديد من المواقع الإلكترونية للسماح للمواطنين بالوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية، مما يوفر لهم الوقت والجهد، إضافة إلى حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

يساعد الضمان الاجتماعي العديد من الفئات في المجتمع السعودي، خاصة أن ارتفاع أسعار السلع ووباء فيروس كورونا من أسباب التأثير السلبي على العديد من الفئات في المجتمع، فمن خلال الضمان الاجتماعي يمكن للفئات المؤهلة الاتصال برقم الضمان الاجتماعي الموحد والتحقق من مدى استحقاقهم لتلقي معاشات تساعدهم على الاستمرار في حياتهم، ويمكنك الاتصال برقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد “19911” في أي وقت، أو ترك رسالة من خلال الرقم “11157”، أو الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإرسال رسالة.

التواصل مع وزارة العمل والتنمية البشرية

توفر وزارة العمل والتنمية البشرية بالمملكة وسائل اتصال متنوعة مع المواطنين، وبالتالي أعلنت عن مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال: