ما هو رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز 1443؟

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط التقديم على وظائف الملك عبدالعزيز، التي أعلنت عنها الجامعة، وقد وضحت عن توافر 271 وظيفة “إدارية وصحية وتقنية”، وتعد هذه الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل، وقد وضحت عن طريقة وشروط التقديم على هذه الوظائف وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المقال.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

قامت الجامعة بالإعلان عن فتح باب التقديم على 271 وظيفة، وقد وضحت الجامعه عن طريقة التقديم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلي رابط نظام المسابقات الوظيفية من خلال الرابط التالي erec.kau.edu.sa. ثم قم بالضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”. يجب الآن كتابة كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. يجب القيام برفع جميع المستندات المطلوبة والضغط على إرسال.

ما هو موعد التسجيل على الوظائف؟

وقد وضحت الجامعة بانه يتم التسجيل بداية من يوم “الثلاثاء القادم بتاريخ 22\06\1443” والذي يوافق يوم 25\01\2022، وأكدت بانه سوف يستمر التقديم حتى يوم السبت بتاريخ يوم 26\06\1443 الموافق يوم 29\01\2022، وعلى من يرغب في التسجيل تحضير كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في المواعيد المحددة، حتى يتم قبول طلبه ولا يتعرض للاستبعاد.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز

تحاول الجامعة على توفير كافة الوظائف المطلوبة لكي يستمر العمل بالصورة الصحيحة، ولكي يتم توفير الأشخاص المدربين بدقة شديدة، ولذلك تقوم الجامعة بفحص المستندات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من توافر الشروط المطلوبة فيه، ثم بعد ذلك يتم مطابقة هذه المستندات والخضوع لاجتياز المقابلة الشخصية. بهدف اختيار أفضل العناصر للوظائف المطلوبة.