ما هو الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي جديد مساء أمس الخميس 27 يناير بجعل يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية في المملكة للاحتفال بتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وستكون الاجازة بأسم يوم التأسيس، ولكن تختلف إجازة اليوم الوطني السعودي عن إجازة يوم التأسيس، وفيما يلي سنذكر الفرق بين كلا اليومين.

يوم تأسيس المملكة العربية السعودية

يرجع تاريخ هذا اليوم إلى منتصف عام 1139 هجرياً، والذي يوافق فبراير عام 1727 في عهد الأمام محمد بن سعود والذي أعلن فية عن تأسيس الدولة السعودية والتي استمرت حتى عام 1233 هجرياً حتى عام 1818 ميلادياً، وكانت عاصمة المملكة العربية وقتها مدينة الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلي الله علية وسلم، ولذلك أصدر المرسوم الملكي من الملك سلمان بجعل هذا اليوم إجازة رسمية فى البلاد.

اليوم الوطني السعودي

بينما يرجع تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى 21 جمادى الأولى 1351 هجرياً والذي يوافق 23 سبتمبر 1932 ميلادياً، وفي هذا اليوم قام الملك عبد العزيز بتوحيد بتوحيد المملكة العربية السعودية حيث إن كانت المملكة العربية السعودية تسمى في السابق مملكة الحجاز وملحقاتها، حيث أصدر في هذا اليوم مرسوم ملكي بتغيير اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية.

عبارات عن يوم التأسيس

نعرض لكم في مجموعة السطور التالية مجموعة من اجمل العبارات للتهنئة باليوم الوطني السعودي:-